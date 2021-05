Rumunia. Zamek Drakuli oferuje szczepienia przeciw COVID-19. "Zamiast śladów zębów"

Zobacz wideo Rząd skrócił okres pomiędzy pierwszą a drugą dawką. Zmiana ma wejść w życie od 17 maja. "Jest ona podyktowana także dostępnością szczepionek"

Jak donosi Reuters, średniowieczny zamek w Branie, który uchodzi za siedzibę hrabiego Drakuli, oferuje swoim gościom bezpłatne szczepienie preparatem firmy Pfizer. Dodatkowo każdy gość otrzyma także bezpłatny wstęp na wystawę 52 średniowiecznych narzędzi tortur. Pierwsze zabiegi ruszyły w piątek 7 maja. Rząd zapowiedział, że do września chce zaszczepić 10 milionów swoich obywateli.

REKLAMA

"Zamiast śladów kłów na szyi - ślad po szczepionce przeciw COVID-19" - tak reklamuje się Zamek Drakuli. - Chodziło to, by pokazać, jak ludzie w Europie byli "kłuci" 500-600 lat temu - powiedział agencji Reuters Alexandru Priscu, dyrektor marketingu zamku.

"Zostań tutaj, moja droga teściowo!", czyli nagrobki z Wesołego Cmentarza. "Zamówień nie brakuje"

Punkt szczepień w średniowiecznym rumuńskim zamku. "Dwa w jednym"

Pracownicy transylwańskiego zamku liczą, że uda im się w ten sposób przyciągnąć turystów. Liczba podróżnych odwiedzających rumuńskie Karpaty spadła bowiem w wyniku panującej pandemii. Budynek znajduje się około 170 km od Bukaresztu. Pierwszy zamek w Branie wznieśli z drewna około roku 1212 Krzyżacy, jednak został on zniszczony w 1370 roku podczas najazdu tureckiego. W XIV wieku twierdzę odbudowano w stylu gotyckim z kamienia i cegły. Obecnie w zamku mieści się muzeum historyczne.

- I tak planowałem pojechać, zobaczyć zamek i pomyślałem, że to specjalna oferta, dwa w jednym - powiedział agencji Reuters jeden z przyjezdnych.

Szczepienia w zamku Bran przeprowadzają lekarze i pielęgniarki każdy weekend maja (w piątki od g.14 do 20., w soboty od 10. do 20., w niedziele od 10. do 18.). Na zabiegi nie trzeba się umawiać. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 0268237700 lub mailowo: office@bran-castle.com.

Mniej skutków ubocznych po szczepieniu Pfizerem i AstraZeneką [BADANIA]