USA. Strzelanina w Nowym Jorku, ranna 4-latka. "NYT" pisze o "pandemii brutalnych przestępstw" w 2020 r.

Podczas strzelaniny, do której doszło w sobotę po południu (ok. godz. 17.00 czasu lokalnego) na Times Square w Nowym Jorku, ucierpiała 4-letnia dziewczynka raniona w nogę, 23-latka ranna w udo oraz 43-letnia kobieta postrzelona w stopę. Zgodnie z informacjami policji wszystkie trafiły do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ofiary nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, znalazły się w miejscu zdarzenia przypadkowo. Dziewczynka była na zakupach z rodziną, 23-latka to turystka z Rhode Island, a 43-latka - mieszkanka New Jersey.

USA. Strzelanina na Times Square efektem bójki mężczyzn

Jak informowała policja w oficjalnym oświadczeniu, jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby ustalić, dokładny motyw zdarzenia, jednak prawdopodobnie ok. godz. 17 czasu lokalnego miało tam dojść do bójki pomiędzy mężczyznami (funkcjonariusze mówią o maksymalnie 4 osobach). Jak stwierdził komisarz policji Dermot Shea, co najmniej jeden z nich miał sięgnąć po pistolet i zacząć strzelać do przypadkowych ludzi.

Sam incydent trwał bardzo krótko, w pobliżu znajdował się funkcjonariusz, który usłyszał strzały, jednak nie udało się zatrzymać sprawcy. Policja zdobyła nagranie z monitoringu, na którym prawdopodobnie znajduje się osoba powiązana ze zdarzeniem. Wizerunek został opublikowany w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze proszą o pilną reakcję każdą osobę, która może mieć jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, zapewniając jednocześnie anonimowość.

"The New York Times" donosił, że po strzelaninie policja zablokowała ruch w okolicy Times Square. Zazwyczaj tętniące życiem centrum miasta stało się przedziwnie ciche, a ludzie omijali okolicę. Kilka godzin później sytuacja wróciła do normy.

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych burmistrz Bill de Blasio, informując, iż na szczęście wszystkie ofiary strzelaniny znajdują się w szpitalu w stanie stabilnym. "Sprawcy tej bezsensownej przemocy są poszukiwani i staną przed sądem. Napływ nielegalnej broni do naszego miasta musi się skończyć" - dodał.

USA. "Pandemia brutalnych przestępstw"

Jak wskazywał "New York Times", w roku epidemii koronawirusa Nowy Jork stał się miejscem "pandemii brutalnych przestępstw". W zeszłym roku 463 osoby poniosły śmierć wskutek strzelaniny. W roku 2019 było to 239 osób, co oznacza, że liczba śmierci wskutek strzelanin rok do roku wzrosła o 166 procent. Tego typu zdarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie Times Square są rzadkością, wskazuje dziennik, znaczna część przemocy z użyciem broni koncentruje się w innych dzielnicach.

Według "NYT" wielu mieszkańców oraz służby miasta obawiają się, że wzrost przemocy z użyciem broni może sprawić, że przyciągnięcie turystów będzie zdecydowanie trudniejszym zadaniem. Miasto przygotowuje się bowiem do ponownego pełnego otwarcia gospodarki.