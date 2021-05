83-latek jechał wózkiem elektrycznym po autostradzie. Pomogli mu policjanci

Zobacz wideo Funkcjonariusz na wolnym i dwóch innych kierowców razem zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę w audi

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w czwartek 6 maja w okolicach miejscowości Melsdorf w Niemczech. Około godziny 11 tamtejsi policjanci otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonych kierowców, że po autostradzie porusza się starszy mężczyzna na wózku elektrycznym.

Policjanci przyjechali na miejsce, gdzie informacje podane w zawiadomieniu potwierdziły się. Jak relacjonują funkcjonariusze, mężczyzna jechał do ośrodka opiekuńczego w Kilonii, którego jest mieszkańcem. Najprawdopodobniej senior pomylił drogę do domu i w konsekwencji trafił na autostradę.

Niemcy. Policjanci pomogli starszemu panu dotrzeć do domu

Na miejscu obecne były dwie załogi policyjne. Mundurowi załadowali 180-kilogramowy wózek do jednego z radiowozów. Starszy pan natomiast został przewieziony przez policjantów do ośrodka innym samochodem. "Udało się przywieźć 83-letniego mężczyznę do placówki opiekuńczej na obiad" - dodaje niemiecka policja w jednym z postów w mediach społecznościowych. "W obiekcie należało najpierw naładować akumulator pojazdu" - zaznaczają policjanci.