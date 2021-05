Firma Chernobyl Spirit Company, producent wódki Atomik, poinformowała, że 19 marca skonfiskowano 1500 butelek produkowanego przez nią trunku. Do konfiskaty doszło w Karpatach, a zatrzymany alkohol został przewieziony do prokuratury w Kijowie. Producenci oczekują obecnie na wynik śledztwa w tej sprawie. Twierdzą, że “nie mają pojęcia”, z jakiego powodu transport trunku do Wielkiej Brytanii został zatrzymany.

Czarnobyl. Naukowcy wyprodukowali wódkę "Atomic" ze zbóż skażonej strefy

Konfiskata wódki Atomik. "To nie ma sensu"

- Wygląda na to, że oskarżają nas o używanie podrobionych ukraińskich znaków akcyzy - przypuszcza w wypowiedzi dla BBC prof. Jim Smith, który przez lata zajmował się badaniem zamkniętej strefy, zanim wraz z ukraińskimi partnerami założył Chernobyl Spirit Company. - Ale to nie ma sensu, ponieważ butelki są przeznaczone na rynek brytyjski i są wyraźnie oznakowane ważnymi brytyjskimi znakami akcyzy - dodaje naukowiec.

- Mamy nadzieję, że sprawa konfiskacji będzie rozwiązana i będziemy mogli kontynuować pracę, próbując pomóc ludziom, którzy ucierpieli w awarii w elektrowni - mówi BBC Hennadij Łaptiew, jeden ze współzałożycieli firmy i były likwidator skutków awarii w Czarnobylu.

Wódka Atomik. Pierwszy produkt powstały ze składników z zamkniętej strefy

Atomika produkowano w okolicach Czarnobyla. Według producentów jest to pierwszy produkt spożywczy produkowany w tym miejscu po katastrofie jądrowej z 1986 roku. Według informacji agencji Interfax-Ukraina, Atomik opracowano w ramach projektu finansowanego przez Radę ds. Badań nad Środowiskiem Naturalnym (NERC) w Wielkiej Brytanii. Naukowcy mieli za zadanie sprawdzić, czy część strefy opuszczonej po katastrofie może być przeznaczona do bezpiecznej uprawy roli oraz kiedy będzie to możliwe. Na terenie strefy czarnobylskiej nadal obowiązuje zakaz upraw.

W 2019 roku pojawiły się informacje, że ukraińskim i brytyjskim naukowcom udało się stworzyć eksperymentalny, ale całkowicie bezpieczny pod względem radioaktywności napój alkoholowy wytwarzany z czarnobylskiej wody i pszenicy.

Teraz, jak podkreśla BBC, sporządzono nową recepturę trunku, w której składzie pojawiły się jabłka z miasteczka Narodycze, położonego w pobliżu zamkniętej strefy. Tam również działalność rolnicza jest bardzo ograniczona.