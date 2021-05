Londyn. Pożar 19-piętrowego wieżowca. Z ogniem walczy ponad 125 strażaków

Zobacz wideo Pożar w pizzerii. Nieznany sprawca rozlał łatwopalną ciecz i podpalił pomieszczenie

"The Independent" informuje, że z ogniem walczy około 125 strażaków. - Walczą z pożarem w 19-piętrowym bloku. Pali się część ósmego, dziewiątego i dziesiątego piętra - powiedział rzecznik straży pożarnej.

Na miejscu zdarzenia są również ratownicy medyczni, którzy udzielili na miejscu pomocy wielu osobom, a także policjanci.

Przyczyna pożaru? Jeszcze nie wiadomo. Może ta okładzina, co w Grenfell Tower?

- Przyczyna pożaru nie jest na tym etapie znana - powiedział rzecznik straży. Jak podaje "The Independent", prawdopodobnie blok mieszkalny jest pokryty tym samym rodzajem okładziny, co w Grenfell Tower, gdzie cztery lata temu doszło do pożaru, w wyniku którego zginęły 72 osoby.