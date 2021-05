Indie z rekordami zakażeń i zgonów. Polska organizacja chce wysłać koncentratory tlenu

Minionej doby w Indiach ponownie zakaziło się najwięcej osób od początku epidemii: 414 tysięcy. W szpitalach nie ma wolnych łóżek i brakuje tlenu. Każdego dnia podawane są dwa miliony szczepionek. Indie notują niemal połowę wszystkich zakażeń koronawirusem na świecie - informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Każdego dnia umiera tam prawie cztery tysiące osób z COVID-19 - a oficjalne statystyki mogą być niższe, niż rzeczywista skala epidemii.

Władze sanitarne twierdzą, że można byłoby podawać pięć razy więcej szczepionek, ale w kraju nie ma wystarczających zapasów. Krytycy rządu podkreślają, że władze nie zadbały na czas o zabezpieczenie szczepionek, mimo że to właśnie w Indiach produkuje się ich najwięcej na świecie.

Dziennikarka z Indii: Wirus rozprzestrzenia się jak pożar

Ludzie umierają, bo brakuje tlenu

Kluczowym zasobem w leczeniu chorych na COVID-19 jest tlen. Zapotrzebowanie na tlen medyczny wzrosło siedmiokrotnie. Gazeta "The Times of India" poinformowała, że 11 pacjentów z COVID-19 zmarło w środę wskutek spadku ciśnienia w przewodzie tlenowym w rządowym szpitalu medycznym w mieście Chengalpet, w południowych Indiach.

Unia Europejska, USA i inne kraje wysyłają do Indii pomoc. Wsparcie starają się zapewnić też organizacje pomocowe. W Polsce robi to Polska Misja Medyczna, która prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup koncentratorów tlenu.

- Wsparcia wymagają przede wszystkim regiony trudno dostępne, wiejskie, gdzie nie ma urządzeń potrzebnych do walki niewydolnością oddechową spowodowaną wirusem - mówi Dorota Zadroga z Polskiej Misji Medycznej.

Jak stwierdziła, fala zakażeń "przekroczyła wszelkie wyobrażenia", a w tak rozległym kraju, z populacją dwukrotnie większą niż w Europie, trudniej jest pomóc wszystkim potrzebującym. Wyjaśniła, że w Polsce łatwiej obecnie o zakup potrzebnych urządzeń - tam, na miejscu nie ma już np. wolnych koncentratorów tlenu.

Można wesprzeć pomoc dla Indii

Prowadzona przez Polską Misję Medyczną zbiórka ma na celu zakup 10 koncentratorów tlenu. Pierwsze trzy dni pozwoliły zebrać środki na cztery urządzenia o łącznej wartości 14 tysięcy zł - informuje organizacja. Aby kupić pozostałe sześć, potrzebnych jest dodatkowych 21 tysięcy zł.

PMM informuje, że koncentratory tlenu zostały wybrane ze względu na "dużą przewagę nad innymi środkami pomocy medycznej. To urządzenia łatwiejsze w transporcie niż butle tlenowe i niewymagające napełniania, jest także bezpieczniejsze w przechowywaniu i użytkowaniu". Działanie na zasadzie filtrowania tlenu z powietrza pozwala korzystać z niego bez przerw, nie blokując kolejnych urządzeń na czas uzupełniania, a wymienna maska pozwala w bezpieczny sposób używać go przez więcej niż jedną osobę. Jedynym wymaganiem jest dostęp do prądu.

Za wybór urządzeń i zakup odpowiada Polska Misja Medyczna. Indyjska organizacja partnerska, Human Circle Foundation, na bieżąco kontroluje zgłoszenia o dostarczenie urządzeń przesyłane z indyjskich szpitali, będzie także odpowiedzialna za transport i dystrybucję na miejscu.

Każdy może wesprzeć akcję Polskiej Misji Medycznej SOS Indie