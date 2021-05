Nowy Jork. Zdewastowano pomnik księdza Jerzego Popiełuszki. "Niedopuszczalny akt wandalizmu"

Nowojorski oddział policji zajmujący się przestępstwami na tle nienawiści poinformował w mediach społecznościowych o zdewastowaniu pomnika księdza Jerzego Popiełuszki w Nowym Jorku oraz o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek cenne informacje. Na miejscu nie było zainstalowanego monitoringu.

Nowy Jork. Policja szuka sprawców, którzy zdewastowali pomnik Popiełuszki

Na głowę wyrzeźbionej postaci zarzucono czarny worek, a wokół porozrzucano śmieci. O tym, iż był to celowy atak, świadczy napis, który znalazł się na pomniku "No Polish" (ang. "żadnych Polaków"). Zdjęcie zdewastowanego pomnika miała zauważyć w mediach społecznościowych pewna kobieta, która natychmiast zgłosiła sprawę nowojorskiej policji - informuje "New York Daily News".

Adrian Kubicki, konsul generalny RP w Nowym Jorku, podziękował w mediach społecznościowych policji za wszczęcie śledztwa w sprawie "tego przykrego aktu wandalizmu". Złożył również podziękowania lokalnym mediom za nagłośnienie sprawy.

"Pomnik Popiełuszki na Greenpoincie jest ważnym punktem orientacyjnym dla polskiej społeczności w Nowym Jorku, mieście stojącym na straży tolerancji i wolności. Ksiądz Popiełuszko walczył o te wartości przez całe swoje życie" - pisał dyplomata na Twitterze.

Pomnik Jerzego Popiełuszki zdewastowany. Głos zabrał Bix Aliu z ambasady USA w Polsce

"Potępiam dewastację pomnika księdza Jerzego Popiełuszki w Nowym Jorku. Mam nadzieję, że sprawcy zostaną szybko odnalezieni i ukarani. Takie akty wandalizmu są niedopuszczalne. USA kultywują pamięć o bohaterach, którzy zapłacili najwyższą cenę walcząc o wolność" - pisał Bix Aliu z ambasady USA w Polsce na Twitterze.

Jak poinformowało RMF24, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, która jest największą polonijną instytucją finansową, zaproponowała, że sfinansuje zainstalowanie monitoringu w miejscu, w którym doszło do aktu wandalizmu.

Pomnik księdza Jerzego Popiełuszki stoi na Greenpoincie (polska dzielnica na Brooklynie) w Nowym Jorku od 1990 roku. Rzeźba została ufundowana przez Polonię. Jak informuje portal dailycaller.com, do zniszczeń monumentu dochodziło już w przeszłości, kiedy ktoś namalował na nim nazwiska "Stalin" i "Lenin". Został wówczas zdemontowany i zastąpiony nowym.