Tragiczna sytuacja w Indiach. Brakuje tlenu, miejsc w szpitalach i krematoriów

Liczba nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Indiach przekroczyła 400 tysięcy po raz drugi od momentu lawinowego wzrostu zakażeń w zeszłym miesiącu. Zdaniem ekspertów dane o zakażeniach są znacznie zaniżone - informuje AP News.

REKLAMA

Zobacz wideo Indie. Twitter blokuje treści krytykujące rząd za walkę z koronawirusem. "Fałszywe wiadomości szkodzą

Indyjski dramat. Tlen przestał płynąć do potrzebujących go pacjentów

Gazeta "The Times of India" poinformowała, że jedenastu pacjentów z COVID-19 zmarło w środę wskutek spadku ciśnienia w przewodzie tlenowym w rządowym szpitalu medycznym w mieście Chengalpet, w południowych Indiach. Prawdopodobnym powodem był wadliwy element sprzętu, który ułatwiał pacjentom oddychanie. I choć władze szpitala poinformowały, że dostęp do tlenu został przywrócony, to do tego czasu podwoiło się zapotrzebowanie na tlen.

Indie: rekordowa liczba zgonów w wyniku Covid-19. Rząd obawia się lockdownu

W Indiach popyt na tlen wzrósł siedmiokrotnie od zeszłego miesiąca. Władze usiłują założyć duże instalacje tlenowe i transportować cysterny kriogeniczne, butle i ciekły tlen. Zbudowano również most morski, by móc przewozić tankowce z tlenem z Bahrajnu i Kuwejtu w Zatoce Perskiej.

AP News poinformowało, że większość szpitali w Indiach nie jest wyposażona w niezależne zakłady wytwarzające tlen bezpośrednio dla pacjentów, więc szpitale polegają na ciekłym tlenie, który można przechowywać w butlach i transportować w cysternach kriogenicznych. Minister zdrowia Harsh Vardhan powiedział, że Indie mają wystarczającą ilość ciekłego tlenu, ale zmagają się z ograniczeniami w jego transportowaniu. Większość tlenu jest produkowana we wschodnich częściach Indii, podczas gdy zapotrzebowanie wzrosło w częściach północnych i zachodnich.

Indie pilnie potrzebują pomocy bogatszych państw. Potrzebują szczepionek

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Niemcy i kilka innych krajów spieszy z szybkimi testami na obecność wirusa, z tlenem oraz materiałami niezbędnymi do zwiększenia krajowej produkcji szczepionek COVID-19. - Składniki szczepionek z USA, które dotarły do Indii, umożliwią wyprodukowanie 20 milionów dawek szczepionki AstraZeneca - powiedział Daniel B. Smith, najstarszy rangą dyplomata w ambasadzie w New Delhi, cytowany przez AP News.

Tyle że Indie potrzebują co najmniej 800 mln szczepionek.

- Faza trzecia jest nieunikniona, biorąc pod uwagę wysoki poziom krążącego wirusa - mówił podczas konferencji ministerstwa zdrowia Krishnaswamy VijayRaghavan, główny doradca naukowy.

Indie walczą z COVID-19, świat boi się 'podwójnego mutanta'

Obecna sytuacja epidemiczna całkowicie przytłoczyła indyjski system opieki zdrowotnej. W Indiach brakuje łóżek szpitalnych, tlenu, a nawet przestrzeni do kremowania zwłok. Obowiązują lokalne blokady i godziny policyjne w niektórych regionach, ale rząd niechętnie narzuca blokadę ogólnokrajową, obawiając się o gospodarkę.

W Indiach zaledwie 269 milionów ludzi z 1,4 miliarda populacji otrzymało oba zastrzyki, a około 128 milionów otrzymało tylko jedną dawkę. Planowano, że do lipca uda się zaszczepić 300 milionów ludzi, jednak szczepionek zabrakło.