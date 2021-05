Łodzie patrolowe Wielkiej Brytanii skierowane na wyspę Jersey po groźbach Francji

Do konfliktu doszło w związku z nowym systemem wydawania licencji francuskim łodziom rybackim po brexicie. Rząd Jersey wymaga, aby francuskie łodzie miały historię połowów na wodach w okolicach wyspy Jersey, jednak Francja uważa, że nowy regulamin nie został przekazany Unii Europejskiej, przez co jest uznawany za "nieważny". Jak informuje "The Guardian" wyspa przekazała w piątek listę licencji wydanych dla 41 francuskich łodzi; 17 statków nie otrzymało licencji.

Wielka Brytania wysyła uzbrojone łodzie na wody wyspy Jersey

W związku z eskalacją konfliktu między Francją a Wielką Brytanią premier Boris Johnson skierował dwie łodzie patrolowe Royal Navy, aby chronić wody wokół wyspy Jersey przed blokadą francuskich statków rybackich. Decyzję w tej sprawie podjęto w środę wieczorem po spotkaniu Johnsona z Johnem Le Fondré, szefem ministrów Jersey, który zaalarmował, że Francja planuje odciąć wstęp do głównego portu na wyspie.

Rzecznik brytyjskiego rządu przekazał, że premier Johnson podkreśla swoje poparcie dla wyspy. "Jako środek zapobiegawczy Wielka Brytania wyśle dwa przybrzeżne statki patrolowe w celu monitorowania sytuacji" - dodał rzecznik.

Brytyjski rząd skierował dwie łodzie patrolowe Royal Navy: HMS Severn i HMS Tamar, które znajdą się w okolicach wyspy w środę i w czwartek. Jednostki zostały uzbrojone w karabiny maszynowe oraz armaty.

Francja grozi wstrzymaniem dostaw prądu i blokadą portu

Francuska minister ds. morskich Annick Girardin ogłosiła, że dostawy prądu na wyspę mogą zostać wstrzymane, jeśli po wodach w okolicy wyspy nie będą mogły łowić francuskie kutry.

Jak informuje agencja AFP, która powołuje się na szefa związku rybaków regionu Normandii, Dimitriego Rogoffa, w czwartek w kierunku wyspy popłynie 100 francuskich statków rybackich, aby wyrazić sprzeciw wobec nowego systemu wydawania licencji. Łodzie będą próbowały zablokować największy port na wyspie Jersey - Saint Helier. Protest francuskich rybaków ma potrwać do godzin popołudniowych.

Jak podaje "The Guardian", szef Stowarzyszenia Rybaków na wyspie Jersey Don Thompson skomentował, że reakcja ze strony Francji była nieunikniona. Dodał, że Francuzi nie tylko grożą odcięciem prądu, ale też chcą zablokować w czwartek port i powstrzymać wpływanie promów, aby uniemożliwić dostawy żywności i paliwa na wyspę. "A więc zbliżają się to do aktu wojny" - zaalarmował Don Thompson.