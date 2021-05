USA. Po 17 latach pod ziemią miliardy owadów wyjdą na powierzchnię. Złożą jaja i zginą

"Roje cykad, należące do grupy o nazwie Brood X, pojawią się w 18 stanach w ciągu najbliższych kilku tygodni" - podaje "The New York Times".

Brood X wyjdą na powierzchnię. Miliardy cykad złożą jaja i zginą

Brood X to grupa okresowych cykad, które wyłaniają się spod ziemi co 17 lat. Z ziemi wychodzą, gdy jest ona odpowiednio nagrzana, czyli zazwyczaj w połowie maja. Na powierzchni rozmnażają się, a następnie giną. - To naprawdę dziwne, że grupa owadów spędza 17 lat pod ziemią, a potem decyduje się wyjść - powiedział amerykańskiemu dziennikowi "The New York Times" Matt Kasson, profesor nadzwyczajny patologii leśnej i mikologii na Uniwersytecie Zachodniej Wirginii.

Matt Kasson wyjaśnił, że cykady, które żywią się sokami drzew i roślin, traktują cykle zamrażania i rozmrażania jako "wewnętrzny system liczenia", który mówi im, kiedy nadszedł czas na wynurzenie. Zapowiedział, że w tym roku możliwe jest pojawienie się na ulicach Ameryki miliardów cykad. "W przeszłości cykady Brood X były zauważane na północy, w stanie Michigan, na południe aż do Georgii i na zachód, aż do Illinois. Inne stany, w których mogą się pojawić, to Kentucky, Ohio, New Jersey, Nowy Jork, Pensylwania i Tennessee" - podaje "The New York Times".

Owady wychodzą na powierzchnię i zrzucają swoje powłoki. Samce wydają charakterystyczne dźwięki, które mają zwabić samice. W okresie godowym owady te wydają tak silne dźwięki, że przekraczają one 100 decybeli, co oznacza, że mogą być głośniejsze od motocykla.

Cykady nie są niebezpieczne dla ludzi. Jednak, gdy wpadają w szał śpiewu, dźwięk może być ogłuszający. "Dźwięki do 90 decybeli można było zmierzyć, stojąc bezpośrednio pod drzewem wypełnionym cykadami. Dla porównania motocykl może wydawać dźwięki do 95 decybeli, co może uszkodzić słuch po około 50 minutach ciągłej ekspozycji" - podaje "The New York Times".

Amerykanie nie mogą doczekać się koncertów cykad, ponieważ dla wielu z nich będzie to pierwsze takie wydarzenie w ich życiu. Gubernator stanu Maryland Larry Hogan, który dostrzega wyjątkowość tego zjawiska, maj i czerwiec nazwał "miesiącami magicznych cykad". Jednak niektórzy mieszkańcy, ze względu na duży hałas, na ten okres wyprowadzają się z domów lub przygotowują dom, by ochronić się przed dźwiękami wydawanymi przez cykady, ale też przed nimi samymi.

Jak podaje "The New York Times", cykady są jadalne, a ich smak jest porównywalny do smaku tofu. Według "National Geographic" są one bezglutenowe, bogate w białko oraz o niskiej zawartości tłuszczu i węglowodanów.