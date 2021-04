Rosja. Pierwsze zdjęcie Aleksieja Nawalnego po głodówce. "Wyglądam jak szkielet", "cztery łyżki kaszy"

Przed sądem w Moskwie rozpoczęła się rozprawa apelacyjna w sprawie Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista przebywa w kolonii karnej i uczestniczy w rozprawie za pomocą łączy wideo.

REKLAMA

Zdjęcie Aleksieja Nawalnego po głodówce. Opozycjonista przyznał, że "wygląda jak szkielet"

Aleksiej Nawalny wziął udział w rozprawie przez łącze wideo. Polityk podczas procesu porozmawiał z żoną i powiedział jej, że po proteście głodowym waży 72 kilogramy i wygląda jak szkielet. Później dodał, że poprzedniego dnia zjadł cztery łyżki kaszy, a w czwartek będzie mógł zjeść sześć łyżek.

Aleksiej Nawalny: Mogliby mną straszyć dzieci, które nie chcą jeść

Opozycyjny polityk przebywa w łagrze, gdzie ma spędzić 2,5 roku. Sąd w Moskwie skazał go na więzienie, zmieniając wcześniejszy wyrok w zawieszeniu, który wydano za rzekome przestępstwo gospodarcze. Powodem zamiany kary było to, że Nawalny miał naruszyć warunki meldunkowe. Dotyczy to czasu, kiedy opozycja przebywał na leczeniu w Niemczech po próbie otrucia go środkiem bojowym w Rosji.

Od 31 marca Nawalny prowadził protest głodowy, który był motywowany tym, że władze więzienia nie pozwoliły mu zobaczyć się z jego lekarzami. Nawalny przerwał głodówkę dopiero 23 kwietnia. Współpracownicy oceniają stan jego zdrowia jako zły.

Zobacz wideo Co czeka Nawalnego? „Póki co nie będzie szczęśliwego zakończenia"

Rozprawa w sądzie dotyczyła zniesławienia weterana II wojny światowej

Dwa miesiące temu moskiewski sąd uznał, że Aleksiej Nawalny naruszył dobre imię weterana. Polityk, komentując film, w którym grupa osób namawiała Rosjan, aby poparli kremlowskie poprawki do ustawy zasadniczej, nazwał uczestników inscenizacji "sprzedajnymi lokajami" i "zdrajcami". Wśród występujących był były czerwonoarmista Ignat Artiomienko. Za zniesławienie kombatanta sąd skazał go na grzywnę w wysokości 850 tys. rubli.

Politycy obozu władzy skrytykowali Aleksieja Nawalnego za brak szacunku dla obrońcy ojczyzny, a prokurator zarzucił opozycjoniście "zniekształcanie historii". Sam Nawalny utrzymuje, że jest niewinny i nazwał proces zemstą polityczną Kremla.

Dodatkowo od tygodnia policja wzywa na przesłuchania niezależnych dziennikarzy, zwolenników opozycji, intelektualistów i obrońców praw człowieka, którzy 21 kwietnia brali udział w akcji "Wolność dla Nawalnego".

Rosja. Sąd w Moskwie zawiesił działalność organizacji Aleksieja Nawalnego