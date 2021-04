Wielka Brytania. Boris Johnson w tarapatach. Komisja sprawdzi, czy nie popełnił przestępstwa

Postępowanie dotyczy remontu mieszkalnej części rezydencji przy Downing Street 10 - siedziby premierów Wielkiej Brytanii, do której Boris Johnson wprowadził się w 2019 r., tuż po wygranych wyborach parlamentarnych. Według doniesień brytyjskich mediów koszty remontu mogły wynieść nawet 200 tys. funtów - znacznie powyżej przewidzianej na ten cel sumy. Spowodowało to pojawienie się pytań o źródła finansowania renowacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Wicerzecznik PiS o "Chadecji Polskiej" To jest raczej wizja rodem z political fiction

Wielka Brytania. Remont rezydencji przy Downing Street. Johnson twierdzi, że zapłacił z własnych środków

Agencja Reutera przypomina, że Boris Johnson otrzymuje co roku ze środków publicznych 30 tys. funtów w ramach pokrycia kosztów mieszkalnych. Koszty remontów, które przekraczają tę sumę, muszą być pokryte osobiście przez szefa rządu. Boris Johnson, pytany w brytyjskim parlamencie o to, kto zapłacił faktury za remont powyżej tej kwoty, odpowiedział, że sam pokrył koszty i wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem.

Łotwa. Pożar nielegalnego hostelu w Rydze. Zginęło osiem osób

Krytycy Borisa Johnsona z Partii Pracy zwracają jednak uwagę, że nie jest jasne, kiedy premier zapłacił za remont i czy rzeczywiście pokrył koszty z prywatnych środków, a nie np. z darowizn. Spekulacje na ten temat podsycił ubiegłotygodniowy wywiad Dominica Cummingsa, byłego doradcy premiera, który rozstał się z nim w atmosferze skandalu. Cummings powiedział, że Johnson chciał, aby za remont posiadłości "potajemnie" zapłacili darczyńcy.

Brytyjskie prawo nie zabrania przyjmowania przez polityków i partie polityczne darowizn, ale muszą być one zgłoszone odpowiedniemu organowi i upublicznione. Przejrzystość przyjmowanych darowizn ma pomóc w uniknięciu oskarżeń o zakulisowe wpływanie na decyzje polityków.

Komisja zbada, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa

Brytyjska Komisja Wyborcza, zajmująca się finansami polityków i partii politycznych, poinformowała, że jest przekonania, iż istnieją "uzasadnione podstawy", aby sądzić, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. "Będziemy więc prowadzić formalne dochodzenie, aby ustalić, czy rzeczywiście tak się stało" - przekazała komisja.



Prowadzący dochodzenie sprawdzą, czy Boris Johnson zadeklarował ewentualne darowizny i czy zostały one przeznaczone na remont rezydencji przy Downing Street. Jeśli komisja ustali, że doszło do popełnienia przestępstwa, może nałożyć grzywnę lub skierować sprawę na policję.

Strzały w Zatoce Perskiej. Do okrętu USA podpłynęły trzy irańskie statki