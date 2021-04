Indie. Pasażerowie wsiedli do samolotu zdrowi, wyszli zakażeni koronawirusem

Od wtorku 20 kwietnia Hongkong zawiesił wszystkie loty łączące go z Indiami do 3 maja w związku z ogromnym wzrostem nowych przypadków zakażenia koronawirusem w tym kraju, informował portal ndtv.com. Decyzja rządu jest podyktowana między innymi sytuacją z początku kwietnia, kiedy to po locie organizowanym przez linie lotnicze Vistara okazało się, że ponad 50 pasażerów jest zakażonych pomimo przeprowadzonych przed lotem testów na obecność wirusa.

Koronawirus. Ponad 50 pasażerów chorych po locie samolotem

Lot odbył się 4 kwietnia z Delhi (Indie) do Hongkongu. Choć wszyscy pasażerowie mieli negatywne wyniki testów na obecność COVID-19, po skierowaniu na kwarantannę okazało się, że aż 52 osoby zostało zakażone wirusem. Zarówno linie lotnicze, jak i władze Hongkongu nie zdecydowały się udostępnić informacji o tym, ilu pasażerów dokładnie podróżowało samolotem. Wiadomo jedynie, że w normalnych warunkach na pokładzie może zmieścić się 188 pasażerów, informuje DailyMail.co.uk.

Sprawa masowych zarażeń jest wyjaśniania przez ekspertów. Wskazują oni, że ryzyko zakażenia się COVID-19 na pokładzie samolotu jest niewielkie w związku ze stosowanymi tam filtrami powietrza. Jako możliwość powstania ogniska podaje się cztery hipotezy.

Pierwsza z nich to możliwość zakażenia się w czasie pomiędzy wykonaniem testu a wejściem na pokład - zgodnie z zasadami test musi zostać zrobiony do 72 godzin przed wylotem. Drugą możliwością jest zakażenie się wirusem w trakcie kwarantanny w hotelu. Jako trzecią hipotezę uznano kupno fałszywego testu przez jednego z pasażerów i zarażenie pozostałych. Czwartą opcją jest wystąpienie "wyjątkowo zaraźliwej odmiany wirusa", który miałby być odporny na stosowany sposób wentylacji.

Jedna z pasażerek jest przekonana, że zaraziła się na pokładzie samolotu

Rashida Fathimia jest jedną osób, które leciały samolotem, w którym wykryto ognisko zakażenia. Kobieta była na pokładzie razem ze swoimi dziećmi oraz mężem. Cała rodzina otrzymała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Jak mówiła Fathimia w rozmowie z "Wall Street Journal", jest przekonana, że zaraziła się podczas podróży. Opowiadała o pasażerach, którzy mieli zdejmować maseczki w trakcie lotu, kilka osób podobno kaszlało, a niektórzy chodzili po pokładzie razem ze swoimi dziećmi w celu uspokojenia ich.

Dr Eric Feigl Ding informował w mediach społecznościowych, że przed wysłaniem pasażerów na kwarantannę zakażenie zostało potwierdzone u 8 osób. Gdyby nie nakaz odizolowania się po podróży, 39 osób prawdopodobnie rozsiewałoby zakażenie dalej, nie będąc tego świadomymi. Jak argumentował, to właśnie dlatego tak ważne jest utrzymywanie ścisłych rygorów epidemicznych.

Sytuacja epidemiczna w Indiach jest najgorsza na świecie. System opieki zdrowotnej dosłownie załamuje się w wyniku druzgocącej fali epidemii, która pochłania ponad 2800 żyć dziennie. W poniedziałek kolejny dzień z rzędu padł rekord liczby nowych infekcji w ciągu jednej doby - 352 991 przypadków.