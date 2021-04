Dwaj dziennikarze zabici w Burkina Faso. "Potwierdzają się najgorsze wieści"

Do ataku doszło w poniedziałek rano, gdy dziennikarze relacjonowali działania patrolu przeciwdziałającego kłusownictwu na drodze prowadzącej do rezerwatu przyrody Pama we wschodniej części Burkina Faso - podaje organizacja "Reporterzy Bez Granic". Napastnicy mieli otworzyć ogień w kierunku konwoju.

Dwóch rannych w zasadzce żołnierzy przekazało agencji Associated Press, że ataku dokonali dżihadyści, którzy "przewyższali patrol liczebnie".

Jak wskazuje BBC, w wielu krajach afrykańskich dochodzi do "pogłębiającego się kryzysu bezpieczeństwa" oraz ataków ze strony islamistycznych zbrojnych grup.

Burkina Faso. Śmierć dwóch dziennikarzy

"Potwierdzają się najgorsze wieści" - skomentował na Twitterze premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Przekazał wyrazy współczucia krewnym i przyjaciołom hiszpańskich dziennikarzy. Wyraził też uznanie dla tych, którzy na co dzień "odważnie i merytorycznie" przekazują wieści ze stref konfliktu. dziennikarstwo ze stref konfliktu.

"W Burkina Faso występuje wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Dochodzić może do ataków w centrach głównych miast – na bazary, budynki administracji publicznej, miejsca kultu religijnego, centra handlowe, hotele i restauracje. Możliwe są porwania o charakterze terrorystycznym. Odnotowuje się wzrost przestępczości pospolitej. Na głównych drogach krajowych dochodzić może do napadów bandyckich z użyciem broni" - ostrzega na swoich stronach polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak podają "Reporterzy Bez Granic", od 2016 r. w Afryce zginęło 33 reporterów, w tym trzech od początku tego roku.