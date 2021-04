Indonezja. Marynarze zaśpiewali piosenkę o pożegnaniu. Kilka tygodni później ich okręt zatonął

Wideo zostało nakręcone kilka tygodni temu na pokładzie okrętu podwodnego KRI Nanggala. Widać na nim marynarzy śpiewających indonezyjską piosenkę, której tytuł w tłumaczeniu oznacza: "Do zobaczenia później". Jeden z nich gra na gitarze. "Mimo że myślałem, iż nie jestem gotowy na to, by za tobą tęsknić; nie jestem gotowy, by żyć bez ciebie - życzę ci wszystkiego, co najlepsze" - śpiewają.

Tym nagraniem marynarze chcieli pożegnać ustępującego komandora marynarki wojennej - informuje BBC, powołując się na Agence France Presse.

Zagięcie okrętu na Morzu Balijskim

Okręt podwodny zaginął w środę podczas ćwiczeń torpedowych na północ od Bali - indonezyjska marynarka wojenna straciła kontakt z 53-osobową załogą. Służby podejrzewały, że okręt mógł zejść na głębokość poniżej 500 metrów, co mogłoby doprowadzić do zmiażdżenia jednostki przez ciśnienie wody. Rzecznik indonezyjskiego wojska poinformował, że załoga okrętu miała zapas tlenu, który skończył się w sobotę około 3:00 czasu lokalnego (około północy czasu polskiego). W sobotę namierzono okręt. Znaleziono również kilka przedmiotów należących do załogi.

W niedzielę indonezyjska marynarka wojenna poinformowała, że odnaleziono wrak okrętu - jednostka rozpadła się na trzy części. Żaden z 53 marynarzy nie przeżył.

Marynarka wojenna planuje wydobyć okręt znajdujący się na 850 metrach głębokości wraz z ciałami. Nie wiadomo jeszcze, jak zostanie to zrobione, trwa analiza m.in. zdjęć i nagrań wykonanych pod wodą. Prezydent Joko Widodo określił załogę mianem "najlepszych patriotów" Indonezji i obiecał przekazać rządowe fundusze na edukację ich dzieci. - Kraj nagrodzi ich, awansując o jeden stopień i nagradzając ich medalem w postaci gwiazdy za zasługi tych wojowników - powiedział.