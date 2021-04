RIA Novosti: Spotkanie Władimir Putin - Joe Biden możliwe już w czerwcu

RIA Novosti powołując się na doradcę prezydenta Rosji Jurija Uszakowa podała, że w czerwcu może dojść do spotkania przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. - Są już konkretne daty, ale nie będę o nich mówić. Raczej będzie to czerwiec. Oczywiście będzie to też zależało od wielu czynników, na podstawie których podejmiemy ostateczną decyzję - powiedział Uszakow.

RIA Novosti: Spotkanie Joe Bidena i Władimira Putina możliwe już w czerwcu

Chociaż decyzja o dokładnym terminie spotkania jeszcze nie zapadła, to ewentualne tematy rozmowy zostały poruszone przez prezydentów tych krajów już 13 kwietnia.

Wtedy też Joe Biden w telefonicznej rozmowie zaproponował Władimirowi Putinowi dwustronny szczyt, który zostałby zorganizowany na neutralnym gruncie. Biały Dom podkreślał, że do spotkania przywódców miałoby dojść poza granicami obu krajów i to "w najbliższych miesiącach" - od samego początku mówiono, że dojdzie do niego raczej latem. Celem spotkania Joe Bidena i Władimira Putina mają być "problemy, przed którymi stoją Stany Zjednoczone i Rosja".

W rozmowie telefonicznej politycy zdążyli już poruszyć także sprawę kontroli zbrojeń i sytuację Ukrainy.

- Moglibyśmy przedyskutować najważniejsze wyzwania globalne, w tym np. zagrożenia nuklearne ze strony Iranu i Korei Północnej, pandemię i kryzys klimatyczny - wyjaśnił podczas kwietniowej konferencji prasowej Joe Biden.

W kwietniu Stany Zjednoczone zdecydowały o wydaleniu 10 rosyjskich dyplomatów i wprowadzeniu sankcji w związku z "cyberatakami, łamaniem praw człowieka i okupacją Krymu". Sankcje objęły 32 podmioty odpowiedzialne za "kampanię dezinformacji". Rozszerzono też zakaz zakupu obligacji państwowych od rosyjskiego banku centralnego.

