Ukraina. Co dalej z Czarnobylem? 35 lat od wybuchu reaktora władze chcą "nowej narracji" dla miasta

Zobacz wideo Wzbogacony uran. Paliwo dla elektrowni i składnik bomb

Jak pisze ABC News, do 2019 roku z budynku reaktora wydostawało się promieniowanie, jednak ustało, kiedy został on przykryty nowym schronem zwanym Arką. W jego wnętrzu natomiast rozpoczęło się demontowanie reaktora przez roboty. Wszystkie cztery reaktory znikną dopiero do roku 2064. Teraz władze Ukrainy chcą, by w inny sposób patrzeć na Czarnobyl i mówić o nim.

REKLAMA

Rekordowa liczba turystów w Czarnobylu. Dużą część to Polacy

Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Co dalej z terenem wokół obiektu?

- To miejsce tragedii i pamięci, ale także miejsce, w którym można zobaczyć, jak przezwyciężyć skutki globalnej katastrofy - powiedział cytowany przez ABC wiceminister środowiska Ukrainy Bohdan Borukhovskyi. - Chcemy, aby pojawiła się nowa narracja - aby nie była to tylko strefa wykluczenia, ale także i rozwoju i odrodzenia - dodał.

Okazuje się, że turystyka w strefie Czarnobyla wzrosła dwukrotnie po pojawieniu się w 2019 roku doskonałego miniserialu telewizyjnego "Czarnobyl". Urzędnicy liczą, że zainteresowanie utrzyma się także po ustąpieniu pandemii. - Nasza turystyka jest wyjątkowa, nie jest klasyczną koncepcją turystyki - podkreślił Borukhovskyi i dodał, że jest to obszar "medytacji i refleksji", w którym można "zobaczyć wpływ ludzkiego błędu", ale także "dostrzec ludzki heroizm, który go koryguje".

W ruinach Prypeci, opuszczonego po katastrofie miasta, trwają więc prace nad zbudowaniem ścieżek ułatwiających poruszanie się po terenie. Dodatkowo Ukraina zdecydowała się wykorzystać opuszczoną strefę jako miejsce magazynowania wypalonego paliwa z czterech pozostałych elektrowni w kraju. Do tej pory robiono to w Rosji, zmiany pozwolą więc na zaoszczędzenie krajowi około 200 milionów dolarów rocznie.

Okazuje się także, że mimo iż teren katastrofy jest obszarem niezamieszkałym przez ludzi, dla zwierząt jest on oazą spokoju, niezakłócaną obecnością człowieka. - To gigantyczne terytorium na którym... prowadzimy kronikę przyrody - powiedział biolog Denis Vishnevskiy. Władze Ukrainy apelują także o wpisanie strefy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co wspomogłoby turystykę i pozyskanie funduszy.

Czarnobyl. Naukowcy wyprodukowali wódkę "Atomic" ze zbóż skażonej strefy

Mija 35 lat od katastrofy elektrowni w Czarnobylu

W nocy 26 kwietnia 1986 roku w wyniku przegrzania się rdzenia reaktora nr 4 doszło do jego wybuchu. Skażenie promieniowaniem w największym stopniu objęło terytorium Ukrainy, Białorusi i Rosji, ale radioaktywna chmura rozprzestrzeniała się po innych terenach Europy. Bezpośrednio w wypadku i z powodu napromieniowania zginęło kilkadziesiąt osób, jednak nieznana jest liczba ofiar choroby popromiennej.