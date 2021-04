Majorka. Kaszlał, opuszczał w pracy maskę i mruczał: "Dziś pozakażam wszystkich". Zakaził 22 osoby

"40-letni mężczyzna został zatrzymany w piątek. Kilka dni wcześniej pojawił się w pracy z zamiarem zakażenia kolegów" - podaje Policia Nacional.

Miał koronawirusa. Zakaził kolegów z pracy

Kilka dni przed wykryciem ogniska koronawirusa w miejscu pracy 40-latka, wykazywał on objawy zakażenia COVID-19. Nie uszło to uwadze współpracowników, którzy próbowali namówić mężczyznę na powrót do domu. Mężczyzna miał wysoką gorączkę i kaszel. "Pod koniec dnia wykonał test PCR na COVID-19, ale nie czekał na wynik. Następnego dnia wrócił do pracy oraz poszedł do swojej lokalnej siłowni" - podaje hiszpański portal Elmananerodiario.

W pracy zarówno kierownik, jak i personel nalegali, aby wrócił do domu, ponieważ może zarażać inne osoby. 40-latek zignorował współpracowników i krążył po lokalu, kaszląc i opuszczając maskę. Policja poinformowała, że odgrażał się po cichu, iż "dziś pozakaża wszystkich koronawirusem".

Pozytywny test 40-latka. Masowe badanie

Okazało się, że wynik testu na koronawirusa u 40-latka jest pozytywny. Zaniepokojeni współpracownicy również zostali zbadani. "U pięciu z nich uzyskano pozytywny wynik, co z kolei spowodowało, że zakazili kilku swoich krewnych, w tym troje rocznych dzieci" - podaje Elmananerodiario. Policja stwierdziła, że jego działania spowodowały łącznie 22 infekcje, ale żadna nie wymagała leczenia szpitalnego.

Trzy osoby, które przebywały na siłowni z zakażonym, również otrzymały pozytywny wynik testu i - jak się okazało - przekazały wirusa najbliższym. 40-latek został zatrzymany jako domniemany sprawca i stanął w piątek przed sądem. Ten nakazał warunkowe wypuszczenie chorego na COVID-19 z aresztu. Postawiono mu zarzut świadomego działania na szkodę zdrowia publicznego.

W ostatnim tygodniu w Hiszpanii wykryto ponad 121 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Osoby, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki, stanowią 22,1 procent tamtejszej populacji.