Indie. Oskarżyli gołębia o szpiegostwo i... wsadzili go za kratki

Gołąb przeleciał przez granicę między Pakistanem a Indiami, a następnie przysiadł obok funkcjonariusza straży granicznej na posterunku Rorawala, w Pendżabie, w sobotę 17 kwietnia - podaje agencja PTI.

REKLAMA

Zobacz wideo Varanasi - święte miasto Indii. Dlaczego niektóre kobiety nie mogą przychodzić nad Ganges?

Gołąb-szpieg? Tajemnicza kartka wzbudza niepokój funkcjonariuszy

Według informacji portalu Trtworld "indyjskie siły paramilitarne proszą policję stanową Pendżabu o wniesienie oskarżenia przeciwko pakistańskiemu gołębiowi, który przysiadł obok indyjskiego żołnierza, stacjonującego w regionie granicznym Pendżab".

Indie. Dramatyczne dane: aż 314 tys. nowych przypadków jednego dnia

Ptak z przywiązaną do nogi karteczką, na którym widniał "podejrzany numer", został natychmiast złapany. Straż graniczna poddała analizie numer, który widniał na kawałku papieru. Najprawdopodobniej jest to numer telefonu właściciela, ale indyjska straż graniczna nie wyklucza, że może to być jakiś kod.

Zamknęli gołębia za kratkami. Chcą, by "usłyszał" zarzut

Straż graniczna na piśmie zażądała od pendżabskiej policji zarejestrowania sprawy przeciw gołębiowi i wszczęcia śledztwa w jego sprawie. W dokumencie znalazł się m.in. rysopis gołębia, który "naruszył" terytorium Indii w odległości 500 metrów od granicy.

- Jako że gołąb jest zwierzęciem, to nie wiem, czy sprawa może być zarejestrowana przeciw niemu - powiedział agencji PTI oficer Dhruv Dahiya z miejscowej policji. - Ale zasięgniemy opinii prawnej ekspertów w tej sprawie - zapewnił. Gołąb pozostanie w areszcie posterunku w miejscowości Khangarh aż do wyjaśnienia sprawy.

COVID-19 uderzył jak tsunami. Krematoria nie nadążają z paleniem zwłok

To nie pierwszy raz, gdy straż graniczna podaje informacje o zatrzymaniu gołębia. Ich zdaniem, ptaki mają dostarczać zakodowane informacje. Indyjscy funkcjonariusze twierdzą, że Pakistańczycy trenują te ptaki, a następnie wykorzystują je do wysyłania sobie tajnych informacji.