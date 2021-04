Odnaleziono zaginiony okręt podwodny. Służby mówią o "szczątkach" jednostki

Szef indonezyjskiej marynarki wojennej poinformował też, że podjęto przygotowania do ewentualnej ewakuacji marynarzy, choć ci prawdopodobnie już nie żyją. Wcześniej ekipy poszukiwawcze odnalazły przedmioty, które mogą pochodzić z tej jednostki. Deutsche Welle wymienia wśród tych przedmiotów m.in. butelkę smaru do peryskopu oraz urządzenie chroniące torpedę.

Zagięcie okrętu na Morzu Balijskim

Okręt podwodny zaginął w środę podczas ćwiczeń torpedowych na północ od Bali - indonezyjska marynarka wojenna straciła kontakt z 53-osobową załogą. Służby podejrzewały, że okręt mógł zejść na głębokość poniżej 500 metrów, co mogłoby doprowadzić do zmiażdżenia jednostki przez ciśnienie wody. Rzecznik indonezyjskiego wojska poinformował, że załoga okrętu miała zapas tlenu, który skończył się w sobotę około 3:00 czasu lokalnego (około północy czasu polskiego).

Jednostka o masie 1395 ton została zbudowana w Niemczech w 1977 roku. Jak podaje ministerstwo obrony, dołączyła do floty indonezyjskiej w 1981 roku. W Korei Południowej przeszła dwuletni remont, który zakończono w 2012 roku.