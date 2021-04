Caitlyn Jenner chce kandydować w wyborach na gubernatora Kalifornii. W sztabie zatrudniła ludzi Trumpa

W Kalifornii, jednym z 19 stanów, który pozwala na recall, czyli procedurę usunięcia urzędnika ze stanowiska, ma odbyć się referendum dotyczące odwołania gubernatora Gavina Newsoma. Jego przeciwnicy zebrali ponad dwa miliony podpisów pod petycją w tej sprawie. Jeśli zostaną one zatwierdzone, wybory powinny odbyć się w terminie od 60 do 80 dni od decyzji. Karta do głosowania będzie zawierała dwa pytanie - czy Newsom powinien zostać odwołany i kto powinien zająć jego miejsce, jeśli do odwołania dojdzie.

Nieoczekiwaną kandydatką w wyborach jest Caitlyn Jenner, była olimpijka i celebrytka, osoba transpłciowa. W piątek opublikowała na Twitterze oświadczenie, w którym poinformowała, że staje do wyścigu o fotel gubernatora. "Kalifornia to mój dom od prawie 50 lat. Przyjechałam tu, bo wiedziałam, że niezależnie od swojej przeszłości, każdy może tutaj spełnić swoje marzenia. Przez ostatnią dekadę obserwujemy jak przez rządy jednej partii, która politykę przedkłada ponad rozwój, a interesy ponad ludzi, gaśnie światełko Złotego Stanu" - napisała Jenner.

Celebrytka swoją sportową karierę (w 1976 roku zdobyła złoty medal w dziesięcioboju na igrzyskach olimpijskich w Montrealu) uzasadnia to, że jest właściwą kandydatką. Jenner twierdzi jako jedyna ma szanse wygrać z Newsomem i zdoła naprawić szkody rzekomo przez niego dokonane. Konkretnych szkód nie wymienia, stwierdza jedynie, że w Kalifornii wprowadzono "zbyt restrykcyjny lockdown", przez który zrujnowano drobne biznesy, dzieci straciły rok edukacji i socjalizacji, a podatki są za wysokie i godzą w najuboższych.

"To nie jest nasza Kalifornia, to Kalifornia Gavina Newsoma, który karze nam zostać w domu, a sam wychodzi na kolację z lobbystami" - czytamy. Hasłem kampanii Jenner jest "Caitlyn for California".

Popierała Trumpa, żałowała, a teraz zatrudnia jego doradców

Jenner jest republikanką i deklarowała, że głosowała na Trumpa, chociaż portal Politico w rejestrze wyborców sprawdził, że w ogóle nie wzięła udziału w wyborach (przez wszystkie lata głosowała w niewielkiej części wyborów w Kalifornii). W kolejnych latach dziwiła się wprowadzanym przez Trumpa przepisom uderzającym w osoby transpłciowe. "Obiecywałeś, że będziesz chronił społeczność osób LGBTQ. Zadzwoń do mnie" - napisała na Twitterze po tym, jak prezydent unieważnił prawo transpłciowych uczniów do wyboru łazienki, z której korzystają. Ostatecznie w 2018 roku stwierdziła, że Trump bezwzględnie atakuje osoby trans oraz że popełniła błąd, wierząc w jego obietnice.

Jednak, jak informuje portal Axios, Jenner zatrudniła do swojego sztabu m.in. byłych doradców Trumpa.

Fala krytyki po deklaracji Caitlyn Jenner

Deklaracja celebrytki spotkała się z falą krytyki z progresywnej strony i społeczności osób LGBT+. Wielu komentatorów wypomina jej popieranie Trumpa i zauważa, że celebrytka nie ma żadnego doświadczenia w samorządzie na niższych stanowiskach.

"Nosiłaś czapkę MAGA (Make American Great Again) i popierałaś ludzi, którzy zaatakowali Kapitol. Nie, dziękuję", "Nigdy nie zrobiłaś nic, by naprawdę wesprzeć osoby transpłciowe. Celowo się dystansujesz. Nie masz pojęcia ani empatii wobec osób trans. Osoby transpłciowe są zabijane, nie są w żaden sposób chronione, a ty żyjesz na ustronnym wzgórzu, otoczona przez ochroniarzy", "Jak możesz startować z ramienia republikanów, kiedy oni robią wszystko, by bycie osobą trans było nielegalne?" - czytamy w komentarzach do wpisu. Transpłciowa aktywistka i działaczka partii Demokratycznej Brianna Westbrook napisała tylko: "Proszę cię, nie rób tego".

Wiele osób zwraca też uwagę, że Kalifornia, właśnie dzięki lockdownowi, jest jednym ze stanów z najmniejszą liczbą zakażeń i może powoli znosić obostrzenia.

Z kamerą u Kardashianów

Caitlyn Jenner wyoutowała się jako osoba transpłciowa w 2015 roku, stając się tym samym bodaj najbardziej znaną osobą jawnie transpłciową. Od 1991 roku była w związku małżeńskim z Kris Jenner (wcześniej Kardashian), z którą ma dwójkę dzieci - Kendall i Kylie. Była też zastępczym rodzicem dla czwórki dzieci z pierwszego małżeństwa Kris - Kourtney, Kim, Khloé i Roberta. Przez lata występowała z rodziną w reality show Z kamerą u Kardashianów. Kris wniosła o rozwód w 2014 roku.

W 2015 roku brała udział w wypadku drogowym w Malibu. Auto agentki hollywoodzkiej Jessiki Steindorff zostało uderzone z tyłu przez samochód Kim Howe, pośredniczkę w handlu nieruchomościami. Następnie Jenner wjechała w samochód Howe i wypchnęła go tak, że został zgnieciony przed nadjeżdżającego Hummera. Howe zginęła na miejscu. Jenner nie postawiono zarzutów, jednak została pozwana m.in. przez dzieci ofiary. Wiadomo, że doszło do ugody finansowej, ale konkretne kwoty nie są znane.