Ukraina. Rosja wycofa wojska stacjonujące przy granicy

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu nakazał wielu jednostkom wojskowym, które stacjonowały przy granicy z Ukrainą, aby wróciły do baz. Żołnierze mają na to czas do końca kwietnia. Unia Europejska oszacowała, że ponad 100 000 rosyjskich żołnierzy zgromadziło się w pobliżu granicy i na Krymie.

3 Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl