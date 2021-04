Indonezja. Trwają poszukiwania zaginionego okrętu podwodnego. Na pokładzie znajdowały się 53 osoby

Indonezyjska marynarka wojenna poszukuje okrętu podwodnego z 53 osobami na pokładzie. Kontakt z okrętem urwał się nagle w środę nad ranem. Władze Indonezji zwróciły się do sąsiedniej Australii i Singapuru o pomoc w poszukiwaniach.

U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat, Public domain, via Wikimedia Commons