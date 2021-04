Wołodymyr Zełenski do Władimira Putina: Zapraszam na spotkanie w Donbasie

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski zaproponował Putinowi spotkanie w Donbasie, aby porozmawiać o złagodzeniu konfliktu i napięć między Ukrainą i Rosją. W wideo, w którym proponował wizytę Putinowi, wezwał też zachodnich zwolenników Kijowa, aby dali rosyjskiemu prezydentowi sygnał, że są gotowi wesprzeć Ukrainę - pisze Reuters.

Wołodymyr Zełeneski apeluje o wsparcie. "Nasi obywatele potrzebują jasnych sygnałów"

W związku z sytuacją na wschodzi kraju Ukraina wezwała państwa członkowskie NATO do przyjęcia jej do sojuszu wojskowego. - Albo wejdziemy do NATO, albo uzbroimy się samodzielnie - mówił berliński ambasador Ukrainy Andrij Melnyk. Wezwał także Unię Europejską do nałożenia nowych sankcji gospodarczych na Moskwę.

Aleksiej Nawalny - 'największe wyzwanie' prezydenta Rosji. 'Putin się go boi'

Nasi obywatele potrzebują jasnych sygnałów, że w ósmym roku wojny kraj, który jest tarczą Europy, otrzyma wsparcie nie tylko jak od partnerów z trybun, ale jak od graczy z tej samej drużyny, grających bezpośrednio na boisku, ramię w ramię

- mówił Zełenski. - Czy Ukraina chce wojny? Nie. Ale czy Ukraina jest gotowa do wojny? Tak - dodał w opublikowanym we wtorek wideo.

Donbas. Eskalacja konfliktu

Kijów i Moskwa obwiniają się wzajemnie za wzrost napięcia w Donbasie, gdzie od 2014 roku w wyniku konfliktu zginęło 14 tysięcy ludzi. Ukraina, jej zachodni sojusznicy i NATO oskarżyli Rosję o "prowokacyjne" gromadzenie wojsk na wschodniej granicy kraju i na Krymie. Szef ukraińskiego MSW poinformował w piątek, że kraj przygotowuje się do obrony, w obliczu "rosnących sił agresora".

Ukraina. Na Morzu Czarnym manewry 20 rosyjskich okrętów

Europejskie dowództwo amerykańskich sił zbrojnych (EUCOM) wprowadziło najwyższy poziom zagrożenia, a papież Franciszek nawoływał z Watykanu o pokój na Ukrainie.

Human Rights Watch alarmuje z kolei, że konflikt we wschodniej Ukrainie odbija się na tamtejszej ludności cywilnej - ogranicza dostęp do żywności, leków czy szkół.