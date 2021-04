Proces Dereka Chauvina. Ławnicy uznali byłego policjanta za winnego zabójstwa George'a Floyda

Prokuratura postawiła 45-letniemu Derekowi Chauvinowi trzy zarzuty: zabójstwa drugiego stopnia czyli nieumyślnego spowodowania śmierci w trakcie innego przestępstwa, zabójstwa trzeciego stopnia w wyniku niebezpiecznego działania policjanta oraz nieumyślnego spowodowania śmierci będącego skutkiem poważnego zaniedbania.

USA. Ława przysięgłych uznała Dereka Chauvina za winnego zabójstwa George'a Floyda

Dwunastoosobowa ława przysięgłych złożona z osób o różnym w kolorze skóry, wieku i statusie społecznym jednogłośnie uznała policjanta za winnego wszystkich zarzutów. Po odczytaniu werdyktu sędzia spytał ławników, czy podpisują się pod nim - wszyscy zgodnie odpowiedzieli twierdząco. Derek Chauvin przyjął werdykt w milczeniu.

Ławnicy przez trzy tygodnie analizowali dowody, wysłuchiwali opinii ekspertów i argumentacji prokuratury i obrony. Głównym materiałem dowodowym było nagranie wideo pokazujące jak w maju ubiegłego roku Chauvin przez ponad dziewięć minut klęczy ciężarem całego ciała na szyi George'a Floyda. Ławnicy uznali, że policjant w znaczącym stopniu przyczynił się do śmierci Afroamerykanina, postępując niebezpiecznie, nadużywając siły i dopuszczając się poważnego zaniedbania.

Tuż po jego odczytaniu prokurator złożył wniosek o anulowanie poręczenia majątkowego i aresztowanie winnego. Sędzia przychylił się do wniosku. Zapowiedział też, że za osiem tygodni nastąpi kolejna faza procesu, czyli wymierzenie wyroku. Zarzuty stawiane przez prokuraturę niosą ze sobą kary do 10, do 25 i do 40 lat więzienia.

Prezydent Joe Biden o werdykcie w sprawie Dereka Chauvina. "Krok naprzód"

Prezydent Joe Biden wyraził przekonanie, że werdykt w sprawie śmierci George’a Floyda przyczyni się do zwalczania systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych.

Podczas przemówienia w Białym Domu Biden określił śmierć Floyda mianem "morderstwa w biały dzień". Prezydent USA zaznaczył, że większość policjantów pełni swoją służbę honorowo. - Ale ci nieliczni, którzy nie spełniają tego standardu, muszą ponieść konsekwencje. I dziś tak się stało - podkreślił Biden, dodając, że decyzja ławy przysięgłych jest jasnym sygnałem, że nikt nie jest ponad prawem.

Wyraził też przekonanie, że jego rząd odbuduje zaufanie pomiędzy policją a społecznościami, którym służą.