Nie żyje prezydent Czadu Idriss Deby. Armia podała, że zginął na linii frontu. Władze przejął jego syn

O śmierci prezydenta Czadu poinformował we wtorek rzecznik armii generał Azem Bermandoa Agouna. Idriss Déby Itno zginął w wyniku odniesionych ran. Stało się to, gdy odwiedzał żołnierzy na północy kraju, w pobliżu granicy z Libią, gdzie trwają walki z rebeliantami, którzy sprzeciwiali się jego rządom. Wiele wskazuje na to, że zostali oni wyszkoleni w sąsiedniej Libii.

Agouna przekazał też, że syn zmarłego prezydenta, generał Mahamat Kaka, został ogłoszony przez wojsko tymczasowym przywódcą kraju.

Nie żyje prezydent Czadu Idriss Déby Itno. Rządy w kraju objął przed ponad 30 laty

Dzień wcześniej ogłoszono, że Déby wygrał wybory. Miał sprawować władzę szóstą kadencję. Wybory, które odbyły się 11 kwietnia, były bojkotowane przez przywódców opozycji.

Jak podała agencja Reuters, po śmierci Déby'ego czadyjski rząd i parlament zostały rozwiązane. Wprowadzono też godzinę policyjną.

Jeden z afrykańskich dyplomatów potwierdził w rozmowie z dziennikarzami Reutera, że w chwili śmierci Déby "rzeczywiście znajdował się na linii frontu lub w jego pobliżu". - Uwielbiał się tam pojawiać - dodał.

Zdaniem dyplomaty, po śmierci prezydenta władzę w kraju powinien przejąć przewodniczący parlamentu. - Ale tak się nie stało, co samo w sobie jest zamachem stanu. Déby od jakiegoś czasu przygotowywał syna. Będą nadal stawiać czoła rebelii - tłumaczył.

Sojusznik dla Europy, autorytarny władca dla Czadyjczyków

Z kolei agencja Associated Press przypomniała, że Deby był głównym sojusznikiem Francji w walce z islamskim ekstremizmem w Afryce. "Na terytorium Czadu ulokowano bazę wojskową w ramach francuskiej operacji Barkhane. Żołnierze z Czadu brali udział również w operacjach pokojowych w północnym Mali" - czytamy na stronie AP.

Jednocześnie opozycja w Czadzie uważa rządy Deby'ego za autorytarne - w kraju skazywano na więzienie protestujących przeciwko prezydentowi, wprowadzono cenzurę internetu (media społecznościowe były wyłączane m.in. w okresie kampanii wyborczych), a duża część budżetu Czadu była przeznaczana na armię, kosztem innych gałęzi gospodarki.

Idriss Déby Itno był jednym z najdłużej sprawujących władzę afrykańskich przywódców. Objął rządy podczas przewrotu w 1990 roku. Miał 68 lat.