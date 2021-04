Czechy wydalą wszystkich rosyjskich dyplomatów? Projekt rezolucji w środę trafi do Senatu

Sytuacja polityczna pomiędzy Czechami a Rosją jest bardzo napięta. Jak informowaliśmy w sobotę, czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o wydaleniu 18 pracowników rosyjskiej ambasady, uznając, iż zagrażają oni bezpieczeństwu państwa. Zdaniem czeskich służb dyplomaci z Moskwy mieli być zaangażowani w eksplozję w składzie amunicji, do której doszło w 2014 roku, zginęły wówczas dwie osoby. Kilka tygodni później miały miejsce kolejne niewielkie eksplozje, w związku z którymi konieczna była ewakuacja mieszkańców.

Napięta sytuacja polityczna pomiędzy Czechami a Rosją

"Czechy wydalą 18 pracowników ambasady rosyjskiej. Istnieje uzasadnione podejrzenie zaangażowania funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu GRU w eksplozje składów amunicji we Vrbeticach. Doceniam pracę naszych sił bezpieczeństwa, policji, a zwłaszcza NCOZ [Narodowe Centrum przeciwko Przestępczości Zorganizowanej - red.] w ujawnianiu tego bezprecedensowego skandalu" - przekazał w sobotę na Twitterze premier Czech Andrej Babisz.

Rosja oskarżyła Czechy o to, iż podejmuje "wrogie kroki", które miałyby być inspirowane przez Stany Zjednoczone. Decyzję Czechów o wydaleniu rosyjskich dyplomatów poparło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W odpowiedzi na działania czeskich władz z Moskwy wydalono w niedzielę 20 czeskich dyplomatów, nakazując im opuszczenie terytorium kraju w ciągu doby. Decyzję ogłosiło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Projekt rezolucji w sprawie wydalenia wszystkich pracowników ambasady rosyjskiej w Czechach poza ambasadorem lub chargé d’affaires, będący odpowiedzią na decyzję Rosji, zostanie poddany głosowaniu w Senacie w środę 21 kwietnia. Jak ocenił Onet, jeśli zostanie on przegłosowany, a rząd się do niego zastosuje, oba państwa staną na granicy zerwania stosunków dyplomatycznych. Oznaczałoby to bezprecedensowe zaostrzenie relacji pomiędzy nimi.

Zwolennicy podjęcia takich kroków zauważają, że w Pradze znajduje się o wiele więcej pracowników personelu dyplomatycznego z Rosji (którzy w większości mieliby należeć do wywiadu) aniżeli czeskich pracowników ambasady w Moskwie.

Podkreślają również, że w Moskwie panuje surowy reżim kontrwywiadowczy, który uniemożliwia prowadzenie prac szpiegowskich przez oficerów wywiadu, którzy oficjalnie pracują jako dyplomaci. Rosjanie ze znacznie liczniejszą załogą mogą - ich zdaniem - prowadzić wielokrotnie bardziej aktywną działalność szpiegowską.