USA. Walter Mondale nie żyje. "Najlepszy wiceprezydent w historii"

Walter Mondale, były wiceprezydent USA, zmarł w poniedziałek we własnym domu w Minneapolis. Jego rodzina oświadczyła, że plany budowania pomników w Minnesocie i Waszyngtonie na cześć przedstawiciela Demokratów zostaną ogłoszone później - donosi BBC.

Walter Mondale przedstawił zaskakującą obietnicę podniesienia podatków

Walter Mondale funkcję wiceprezydenta pełnił podczas kadencji Jimmy'ego Cartera od 1977 do 1981 roku. Zdaniem Cartera był najlepszym wiceprezydentem w historii kraju i "nieocenionym partnerem". W 1984 roku, po skończonej wiceprezydenturze, był kandydatem na prezydenta z ramienia Demokratów. Konkurował z Reaganem, republikaninem. Mondale wybrał wtedy Geraldine Ferraro, kongresmenkę Demokratów z Nowego Jorku na wiceprezydentkę. Pomimo tego historycznego wyboru poniósł jedną z najgorszych porażek w historii wyborów prezydenckich w USA. Przegrał w 49 z 50 stanów. Poparła go tylko rodzinna Minnesota i Waszyngton. Może to mieć związek faktem, że w swoim programie wyborczym przedstawił zaskakującą obietnicę podniesienia podatków.

Mam na myśli biznes. Do końca mojej pierwszej kadencji zredukuję deficyt budżetowy Reagana o dwie trzecie. Powiedzmy wprost. Trzeba to zrobić. Pan Reagan też podniesie podatki, ale wam tego nie powie

- mówił Mondale, który po latach podkreślał, że cieszy się, że powiedział wtedy prawdę.

Osiemnaście lat po spektakularnej przegranej, kiedy 11 dni przed wyborami zmarł senator Paul Wellstone, demokraci z Minnesoty prosili go, aby kandydował do senatu. Mondale się zgodził, ale przegrał z republikaninem Normem Colemanem, który przedstawił go jako nieco zacofanego przedstawiciela poprzedniej epoki - pisze Reuters. W latach 1993-1996 był natomiast ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Japonii.

Joe Biden: Mondale był drogim przyjacielem i mentorem

Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się z Jill o śmierci wiceprezydenta Waltera Mondale'a, ale z wielką wdzięcznością mogliśmy nazwać jednego z najbardziej oddanych patriotów i urzędników państwowych drogim przyjacielem i mentorem

- stwierdzili w oświadczeniu Joe Biden z żoną Jill. Walter Mondale był pierwszym kandydatem w wyborach USA, który wybrał kobietę jako kandydatkę na wiceprezydenta. - Wiem, jak bardzo był zadowolony mogąc zobaczyć, jak Kamala Harris została wiceprezydentem - dodał Biden.

