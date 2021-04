USA potępia ograniczenie przez Rosję żeglugi na Morzu Czarnym, zaleca ostrożność samolotom w regionie

Zobacz wideo Morawiecki i Salvini w Budapeszcie. Belka: Na Kremlu na pewno są zadowoleni

"Stany Zjednoczone wyrażają głębokie zaniepokojenie" zablokowaniem przez Rosję części Morza Czarnego w rejonie Krymu - stwierdził w oświadczeniu Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Rosja w ubiegłym tygodniu poinformowała, że zamyka niektóre obszary na okres od 24 kwietnia do 31 października dla jednostek obcych państw.

Price stwierdził, że "Rosja od dawna podejmuje agresywne działania przeciwko ukraińskim statkom i utrudnia dostęp do ukraińskich portów na Morzu Azowskim, co wpływa na handel międzynarodowy Ukrainy". Zdaniem rzecznika to "kolejna niesprowokowana eskalacja" ze strony Moskwy w serii działań mających na celu "osłabienie i destabilizację Ukrainy".

Decyzję dot. zamknięcia fragmentów morza nazwał "szczególnie niepokojącą" w kontekście doniesień o gromadzeniu się wojsk rosyjskich na okupowanym Krymie i wokół granic Ukrainy. W rejonie przygranicznym ma być najwięcej wojsk od rosyjskiej inwazji w 2014 roku.

" Stany Zjednoczone potwierdzają swoje niezachwiane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, także na wodach terytorialnych. Stany Zjednoczone nie uznają i nigdy nie uznają rzekomej aneksji Krymu przez Rosję"

- czytamy w oświadczeniu. Price dodał, że Stany Zjednoczone wzywają Rosję do zaprzestania takich działań i pochwalają "powściągliwość" Ukrainy w obliczu prowokacji.

Także w poniedziałek amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa zaleciła liniom lotniczym zachowanie "szczególnej ostrożności" podczas lotów w pobliżu granicy ukraińsko-rosyjskiej. W komunikacie do przewoźników stwierdzono, że eskalacja może skutkować wzmożoną aktywnością wojskową, potyczkami i niespodziewanym otwartym konfliktem. W 2014 roku nad Donbasem zestrzelony został samoloty linii Malaysia Airlines lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło 298 osób. Według śledztwa międzynarodowego zestrzelili go prorosyjscy rebelianci.

Wielka Brytania wysyła okręty na Morze Czarne

W ubiegłym tygodniu Wielka Brytania oświadczyła, że wyśle dwa okręty wojenne na Morze Czarne. Decyzja związana jest z rosnącym napięciem pomiędzy Rosją i Ukrainą. Władze Wielkiej Brytanii chcą w ten sposób pokazać swoje poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy.

W maju niszczyciel typu 45, uzbrojony w pociski przeciwlotnicze i fregata typu 23 przeciw okrętom podwodnym opuszczą grupę zadaniową Royal Navy na Morzu Śródziemnym i poprzez Cieśninę Bosfor przedostaną się na Morze Czarne. Okręty będą wspierane przez odrzutowce RAF F-35B Lightning oraz śmigłowce Merlin.