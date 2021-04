Ponad 90 osób rannych i ofiary śmiertelne. Katastrofa kolejowa w Egipcie

Pociąg jechał z Kairu do do Al-Mansura, kiedy wykoleiły się cztery wagony. Stało się to około 40 kilometrów na północ od stolicy, w mieście Banha.

Egipt. Katastrofa kolejowa, setka rannych i zabici

Na miejsce wypadku wysłano przynajmniej 60 karetek pogotowia. Ministerstwo Zdrowia podało w komunikacie, że większość rannych ma połamane kończyny, rany cięte i zesiniaczenia. Zostali przewiezieni do trzech szpitali. Na pojawiających się w sieci nagraniach widać było próby wydostania uwięzionych ze zniszczonych wagonów.

Jak podaje agencja Associated Press, sprawą zajmuje się prokuratura, na razie nie ma wskazówek, co mogło spowodować wykolejenie pociągu. Na razie zatrzymano 10 osób, w tym maszynistę pociągu.

Częste wypadki pociągów

To kolejna katastrofa kolejowa w Egipcie w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu w podobnej rannych zostało 15 osób. 25 marca w wyniku zderzenia dwóch pociągów zginęło co najmniej 20 osób, a prawie 200 zostało rannych, w tym dzieci. Według prokuratury, przyczyną tej ostatniej były rażące zaniedbania pracowników kolei. Częstą przyczyną wypadków kolejowych w Egipcie jest zły stan infrastruktury.

AP podaje, że wypadków z udziałem pociągów w Egipcie są setki rocznie. W 2019 roku lokomotywa uderzyła w barierę na terenie głównej stacji kolejowej w Kairze, powodują eksplozję i pożar, w wyniku których zginęło co najmniej 25 osób. W 2017 roku w zderzeniu dwóch pociągów pod Aleksandrią zginęło 43 osób, rok wcześniej w podobnym zdarzeniu niedaleko egipskiej stolicy zginęło 51 osób. Najtragiczniejszą jak dotąd katastrofą kolejową w Egipcie był pożar nocnego pociągu w 2002 roku, który kosztował życie ponad 300 pasażerów.