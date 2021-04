Przełom w Niemczech. Biskupi skrzykują się, by błogosławić pary jednopłciowe. "Miłość zwycięża"

- Ludzie w związkach homoseksualnych chcą błogosławieństwa Kościoła - powiedział Georg Bätzing. Stanowisko niemieckiego duchownego przytacza portal National Catholic Reporter. - Chcą, aby Kościół docenił wartość ich życia i nie odmawiał im błogosławieństwa Bożego [...] Musimy sprostać temu życzeniu - dodał Bätzing.

Niemcy. Księża pobłogosławią związki par jednopłciowych? "Czeka nas zmiana"

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec podkreślił, że należy "ocenić w nowy sposób" kwestię związków homoseksualnych i innych związków partnerskich zawieranych poza małżeństwem. Bätzing dodał, że Kościół nie może dłużej wychodzić z założeń samego prawa naturalnego. Według niego duchowni - zamiast o doktrynie - powinni częściej myśleć o "opiece i odpowiedzialności za drugą osobę".

- W tym celu potrzebujemy intensywnej konfrontacji. Nie możemy dłużej odpowiadać na te pytania prostym "tak" lub "nie". To jest niemożliwe - powiedział.

Bätzing zaznaczył, że rozumie stanowisko Kongregacji Nauki Wiary, które zakazuje błogosławieństwa związków jednopłciowych. Zdaniem duchownego odzwierciedla to stan doktryny kościelnej. - Ale to nie pomaga, bo od dawna następuje rozwój duszpasterstwa, który ją (doktrynę - red.) przekracza. A to oznacza, że czeka nas zmiana - przyznał.

Niektórzy niemieccy duchowni zapowiedzieli, że 10 maja, wbrew stanowisku Kongregacji Nauki Wiary, pobłogosławią związki par jednopłciowych. Jednym z nich jest biskup Franz-Josef Overbeck z Essen. Duchowny zapowiedział, że podlegli mu księża nie będą ponosić konsekwencji kanonicznych za błogosławieństwo par gejów i lesbijek. W akcji "Miłość zwycięża, błogosławieństwo dla kochanków" weźmie udział kilkanaście kościołów na terenie Niemiec.

"Bóg nie błogosławi grzechu i nie może błogosławić grzechu"

Dyskusja o błogosławieństwie par jednopłciowych rozgorzała na nowo po marcowym dekrecie Kongregacji Nauki Wiary. Zatwierdzony przez papieża Franciszka dokument dokonuje wyraźnego rozróżnienia pomiędzy błogosławieństwem osób homoseksualnych i ich związków. Podkreślono w nim, że osoby homoseksualne należy traktować z szacunkiem oraz godnością. Dodano jednak, że zgodnie z nauczaniem katolickim małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest częścią planu Boga i ma na celu stworzenie nowego życia, a co za tym idzie związki jednopłciowe nie mogą być błogosławione.

"Obecność w takich relacjach elementów pozytywnych, które same w sobie mają być cenione i doceniane, nie może ich usprawiedliwić i uczynić ich prawowitymi przedmiotami kościelnego błogosławieństwa. [...] Bóg nie błogosławi grzechu i nie może błogosławić grzechu: błogosławi grzesznego człowieka, aby mógł rozpoznać, że jest częścią jego planu miłości i pozwolić mu się zmienić" - czytamy w dokumencie.

Decyzji Watykanu sprzeciwił się Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia i kardynał. Schönborn podkreślił, że jeśli prośba o błogosławieństwo związku jednopłciowego jest szczerym pragnieniem łaski Bożej, to nie odmówi udzielenia aktu błogosławieństwa. Dodał, że Kościół powinno się postrzegać jako matkę, która nie powinna odmawiać błogosławieństwa swych dzieci.