Alaksandr Łukaszenka opowiedział o planach zamachu. "Prawdopodobnie CIA, FBI". Jest i polski wątek

Alaksandr Łukaszenka powiedział dziennikarzom, że na Białorusi najpierw nie udała się próba zorganizowania buntu, a następnie "pełzającego puczu". Potem jak stwierdził - odkryto działalność "zagranicznych służb wywiadowczych". - Prawdopodobnie Centralna Agencja Wywiadowcza, FBI, nie wiem, który z Amerykanów tam pracował. Odkryliśmy ich chęć przyjazdu do Mińska i rozpoczęcie organizacji zamachu na prezydenta i dzieci - powiedział Łukaszenka.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwetka Swiatłany Cichanouskiej

Alaksandr Łukaszenka o próbie zamachu i konsultacjach w Polsce

Wymienił nazwiska zatrzymanych ostatnio trzech Białorusinów którzy mieli być w to zaangażowani. To amerykański prawnik białoruskiego pochodzenia Juraś Ziankowicz, literaturoznawca i politolog Alaksandr Fiaduta i lider opozycyjnego Białoruskiego Frontu Ludowego Ryhor Kastusiou. Słowa Aleksandra Łukaszenki cytuje białoruska agencja prasowa Biełta. Agencja podaje też, że zgodnie z ustaleniami FSB, Ziankowicz przybył do Moskwy "po konsultacjach w Stanach Zjednoczonych i Polsce". W stolicy Rosji miał się rzekomo spotkać z przedstawicielami białoruskich sił zbrojnych, by namówić ich do przewrotu.

Czechy wydalą 18 rosyjskich dyplomatów. Chodzi o wybuch z 2014 roku

Potem rosyjskie media poinformowały, że do zamachu miało dojść 9 maja podczas Defilady Zwycięstwa. Tymczasem opozycyjna białoruska gazeta Nasza Niwa zauważa, że w Mińsku defilady są przeprowadzane podczas okrągłych rocznic. Ostatnia była zorganizowana w roku ubiegłym z okazji 75. rocznicy zwycięstwa w II. wojnie światowej. Tym samym w tym roku takiej defilady raczej nie powinno być.

Królowa Elżbieta II pokazała jedno z ulubionych zdjęć z księciem Filipem