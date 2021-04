Czechy wydalą 18 rosyjskich dyplomatów. Mają mieć związek z wybuchem z 2014 roku

Zobacz wideo Nord Stream 2: Gdy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze?

18 rosyjskich dyplomatów w Czechach zostało uznanych przez czeską służbę bezpieczeństwa za szpiegów i powiązanych z wybuchem w składzie amunicji w Vrbieticach z 2014 roku. W sobotę wieczorem poinformował o tym premier Andrej Babis.

Czechy wydalą 18 pracowników ambasady rosyjskiej. Istnieje uzasadnione podejrzenie zaangażowania funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu GRU w eksplozje składów amunicji we Vrbeticach. Doceniam pracę naszych sił bezpieczeństwa, policji, a zwłaszcza NCOZ w ujawnianiu tego bezprecedensowego skandalu

- napisał premier na Twitterze (NCOZ to Narodowe Centrum przeciwko Przestępczości Zorganizowanej).

Premier powiedział też, że Czechy to suwerenny kraj i muszą "odpowiednio zareagować na te bezprecedensowe ustalenia" - cytuje słowa z jego wystąpienia agencja Associated Press.

Minister spraw wewnętrznych Jan Hamacek, który jest jednocześnie szefem czeskiej dyplomacji, dodał, że pracownicy ambasady zostali wyraźnie zidentyfikowani jako rosyjscy szpiedzy wojskowi. Teraz muszą opuścić Czechy i mają na to 48 godzin.

Podejrzani o udział w wybuchu z 2014 roku

Do potężnego wybuchu w składzie amunicji w Vrbieticach we wschodnich Morawach doszło 16 października 2014 roku. Zginęły dwie osoby - pracownicy prywatnej firmy, która wynajmowała skład od państwowej agencji wojskowej. Kilka tygodni później doszło do kolejnych, niewielkich już eksplozji, z powodu których na pewien czas trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców.

Minister Hamacek przyznał, że wydalenie dyplomatów oznacza znaczące pogorszenie się stosunków z Rosją. Jego zdaniem, sytuacja jest podobna do tej, w jakiej znalazła się Wielka Brytania po próbie otrucia nowiczokiem Siergieja Skripala i jego córki w Salisbury w 2018 roku.

