Królowa Elżbieta II pokazała jedno z ulubionych zdjęć z księciem Filipem. Zrobiono je w 2003 roku

Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej The Royal Family na Instagramie na prośbę królowej pojawiło się archiwalne zdjęcie, na którym znajduje się Elżbieta II razem z mężem Filipem.

Pogrzeb księcia Filipa. Królowa Elżbieta II podzieliła się prywatnym zdjęciem

Opublikowana fotografia została zrobiona w piękny, słoneczny dzień na szczycie The Coyles of Muick w pobliżu miasta Ballater w Aberdeenshire w 2013 roku. Królowa i książę uśmiechają się na nim do swojej synowej Sophii, hrabiny Wessexu (żony księcia Edwarda), która ich fotografowała.

Królowa Elżbieta II wróciła do pracy. Lord szmbelan z niej zrezygnował

"Królowa chce podzielić się tym prywatnym zdjęciem zrobionym z księciem Edynburga na szczycie Coyles of Muick w Szkocji w 2003 r." - przekazano pod opublikowanym postem.

Jak dodano w imieniu Royalsów, cała rodzina królewska jest wdzięczna za kondolencje oraz słowa wsparcia, które płyną w ich stronę z całego świata. Są bardzo poruszeni tym, jak wiele osób podzieliło się pięknymi wspomnieniami z księciem w roli głównej.

Zdjęciem i krótkim wspomnieniem o zmarłym księciu podzielił się również Mike Tindall, były reprezentant Anglii w Rugby oraz mąż Zary Phillips (córki księżnej Anny i tym samym wnuczki księcia Filipa i królowej Elżbiety II).

"To był bardzo smutny tydzień, który dał nam czas na refleksję, piękne wspomnienia i opowieści, zarówno te własne, jak i wspólne. Był oddanym rodzinie mężczyzną, którego kochamy i za którym będziemy zawsze tęsknić" - napisał. Na zdjęciu książę siedzi z prawnuczką Mią przed drewnianą chatą.

Jednym z niepublikowanych wcześniej zdjęć jest również fotografia, na której królowa Elżbieta i książę Filip pozują razem z siódemką swoich prawnuków w zamku Balmoral w 2018 roku. Została ona udostępniona na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Instagramie.

Śmierć księcia Filipa. Książę Karol wydał oświadczenie. "Tato byłby poruszony"

Brytyjska rodzina królewska w sobotę pożegna księcia Filipa

Książę Filip zmarł w piątek 9 kwietnia 2021 roku na zamku w Windsorze. Odszedł w wieku 99 lat, będąc małżonkiem królowej przez 73 lata. Po smutnej wiadomości o śmierci księcia pod pałac Buckingham tłumnie przybywało społeczeństwo brytyjskie, by oddać hołd zmarłemu. Złożono kwiaty i krótkie liściki ze słowami wsparcia dla rodziny królewskiej.

Pogrzeb księcia Filipa odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 15.30 czasu polskiego. Transmisja wydarzenia będzie dostępna na oficjalnym kanale brytyjskiej rodziny królewskiej w serwisie YouTube.