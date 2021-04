Rosja. Zatrzymano ukraińskiego dyplomatę. Służby zarzucają mu "przekazywanie poufnych informacji"

W Petersburgu Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała pracownika konsulatu Ukrainy. Radio Echo Moskwy zwróciło uwagę, że zgodnie z międzynarodowymi konwencjami dyplomaci są chronieni immunitetem i można im nakazać jedynie opuszczenie kraju, w którym pełnią swoją misję.

Wcześniej rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych zdecydowało o wydaleniu pięciu polskich i dziesięciu amerykańskich dyplomatów. Do tej pory władze w Warszawie i Waszyngtonie nie otrzymały not w tej sprawie.

FSB zarzuca mu "przekazywanie poufnych informacji"

Jak podała agencja TASS, w Petersburgu został zatrzymany dyplomata pracujący w Konsulacie Generalnym Ukrainy Ołeksandr Sosoniuk. FSB zarzuciła dyplomacie pozyskiwanie poufnych informacji z baz danych organów porządkowych i służby bezpieczeństwa.

Sosoniuk został zatrzymany, gdy rzekomo spotykał się z obywatelem Rosji, który miał mu przekazywać poufne informacje. Petersburski portal Fontanka.ru napisał, że zgodnie z Konwencją Wiedeńską regulującą działalność dyplomatyczną Moskwa może powiadomić o zaistniałej sytuacji państwo, które reprezentuje konsul i ogłosić go osobą niepożądaną, co wiąże się z nakazem opuszczenia Rosji.

Eskalacja na linii Rosja - Zachód

Wczoraj rosyjskie MSZ opublikowało na swoich stronach komunikat, z którego wynika, że za osoby niepożądane uznanych zostanie pięciu polskich dyplomatów i dziesięciu amerykańskich. To odpowiedź Kremla na wydalenie trzech rosyjskich dyplomatów z Polski i dziesięciu pracowników rosyjskiej misji dyplomatycznej ze Stanów Zjednoczonych.

Z informacji, którymi dysponuje Polskie Radio, wynika, że do tej pory ambasadorowie Polski i Stanów Zjednoczonych nie otrzymali odpowiednich not zawierających szczegóły decyzji rosyjskich władz podjętych w stosunku do dyplomatów obu państw.