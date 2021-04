Dziś pogrzeb księcia Filipa. Zamiast kilkuset gości - tylko 30. "Królowa będzie siedziała sama"

Forma uroczystości będzie okrojona ze względu na pandemię koronawirusa, ale - jak wskazują brytyjskie media - także dlatego, że zmarły nie lubił przesadnej celebry i zależało mu, by pogrzeb był relatywnie skromny. Ceremonia ma przebiegać według ściśle ustalonego planu. Odbędzie się w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze.

Pogrzeb księcia Filipa. Jest lista gości. "Królowa będzie siedziała sama"

Zaraz na początku, o godzinie 15.44 naszego czasu, limuzyna królowej przystanie na moment nieopodal trumny. To będzie krótka chwila dla królowej Elżbiety II na ostatnie pożegnanie. Para spędziła razem ponad 70 lat.

Minutę później ma ruszyć kondukt. Jego przejście potrwa zaledwie osiem minut, odbędzie się z dala od oczu gapiów, za murem i za bramą zamku. Dwór, brytyjski rząd i władze Windsoru od dawna apelują do mieszkańców, by nie przybywali na miejsce uroczystości. By zniechęcić ewentualnych przybyszów, samorząd Windsoru zakazał na przykład kawiarniom, pubom i restauracjom wystawiania stolików na zewnątrz. Po poniedziałkowym poluzowaniu restrykcji epidemicznych w Anglii można korzystać z takich lokali, ale tylko na powietrzu.

Królestwo ma uczcić księcia minutą ciszy, po której rozpocznie się ceremonia. Będzie krótka i odbędzie się w gronie tylko 30 osób, zgodnie z zasadami pandemicznymi panującymi w Anglii (gdyby nie pandemia, w uroczystości uczestniczyłoby około 800 gości). Wszyscy będą w maseczkach. Żałobnicy nie będą śpiewać, wystąpi natomiast chór ograniczony tylko do czterech osób. Z kolei przed katedrą hołd księciu Filipowi odda 700 wojskowych. "Obecni będą członkowie Royal Navy, Royal Marines, British Army i Royal Air Force" - podaje CNN. Uroczystość ma potrwać mniej więcej godzinę.

Pałac Buckingham opublikował listę gości, którzy wezmą udział w ceremonii - ostatni głos w sprawie ich wyboru miała królowa. Będą to:

czwórka dzieci królowej - Karol, Anna, Andrzej i Edward wraz z małżonkami (wyjątkiem jest książę Andrzej, który jest rozwiedziony)

ósemka wnuków, w tym Wiliam, Zara Tindall, Beatrycze i Eugenia z małżonkami

dzieci nieżyjącej siostry królowej, księżniczki Małgorzaty - David Armstrong-Jones i lady Chatto wraz z mężem

kuzyni królowej: Ryszard, Edward i księżniczka Aleksandra, hrabina Mountbatten

trzech niemieckich kuzynów księcia Filipa

W uroczystości nie wezmą udział prawnuki królowej. Jak podał pałac Buckingham, ze względów bezpieczeństwa podczas uroczystości monarchini "będzie siedziała sama".