Wojska USA wycofują się z Afganistanu. Biden: Czas, by zakończyć najdłuższą wojnę Ameryki

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden potwierdził, że amerykańskie wojska do 11 września tego roku wycofają się z Afganistanu. - Nie będziemy pospiesznie pędzić do wyjścia. Zrobimy to odpowiedzialnie, dokładnie i bezpiecznie w pełnej koordynacji z naszymi sojusznikami - powiedział.

