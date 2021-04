Minnesota. Policjantka, która zastrzeliła Afroamerykanina, odeszła z pracy. Zwolnił się także komendant

Prokuratorzy mają w środę zdecydować o ewentualnym postawieniu zarzutów funkcjonariuszce z 26-letnim stażem, która śmiertelnie postrzeliła 20-letniego Afroamerykanina na przedmieściach Minneapolis.

Śmierć mężczyzny wywołała protesty. Tylko w nocy z wtorku na środę przed komisariatem Brooklyn Center protestowało kilkaset osób. Doszło do starć z policją, w kierunku funkcjonariuszy poleciały cegły. Policjanci użyli granatów hukowych. Zatrzymano ponad 60 uczestników demonstracji.

We wtorek ze służby zrezygnowała funkcjonariuszka. Jak podaje "The Wall Street Journal", w liście do władz zaznaczyła, że podjęła tę decyzję dla dobra społeczności. Do dymisji podał się także komendant policji Tim Gannon, który wcześniej bronił policjantki i przekonywał, że przez przypadek użyła broni zamiast paralizatora.

Burmistrz Brooklyn Center Mike Elliot cytowany przez agencję Associated Press wyraził nadzieję, że odejście policjantki "przyniesie trochę spokoju społeczności".

Śmierć 20-letniego Afroamerykanina. Protesty

Zastrzelenie Daunte'a Wrighta, do którego doszło w niedzielę, wywołało starcia z policją. Tłumy zaczęły gromadzić się przed komisariatem policji w Brooklyn Center już późnym popołudniem w poniedziałek.

Gubernator Minnesoty Tim Waltz ogłosił stan nadzwyczajny i godzinę policyjną od 19:00 do 6:00 rano. Na ulice skierowano duże siły policyjne. Mimo to w rejonie lokalnej komendy zgromadziły się setki protestujących. Kordon uzbrojonych w tarcze i pałki funkcjonariuszy zaczął spychać tłum. Policjanci użyli gazu łzawiącego. Z tłumu w ich stronę poleciały plastikowe butelki z wodą. Uczestnicy zamieszek rabowali też sklepy.

Zamieszki w Minneapolis. Policjantka miała pomylić paralizator z pistoletem

20-letni Afroamerykanin Daunte Wright został postrzelony podczas kontroli drogowej. Mężczyznę zatrzymano z powodu nieaktualnej rejestracji samochodu. Okazało się jednak, że wcześniej wydano wobec niego nakaz aresztowania. Na nagraniach z policyjnych kamer widać jak funkcjonariuszka próbuje zakuć dwudziestolatka w kajdanki, jednak ten wyrywa się i ponownie wsiada do samochodu. Wtedy oddaje do niego jeden strzał z pistoletu.

Komendant policji Tim Gannon krótko po zdarzeniu powiedział dziennikarzom, że według wstępnych ustaleń policjantka pomyliła paralizator z pistoletem i oddała strzał nieumyślnie. Z opublikowanego nagrania wynika, że kobieta zapowiadała, że użyje paralizatora. - Jasna cholera, właśnie go zastrzeliłam - powiedziała po tym, jak oddała strzał.