Brazylia. Rękawiczki z ciepłą wodą pomagają chorym na COVID-19. Symulują kontakt z człowiekiem

Brazylijskiepielęgniarki używają rękawiczek, które wypełnione ciepłą wodą mają symulować kontakt z człowiekiem. Pacjent ma wrażenie, że ktoś trzyma go za rękę. Pielęgniarki wykorzystują dwie zawiązane jednorazowe rękawiczki pełne gorącej wody, a pomiędzy nie wkładają rękę pacjenta. Ma to naśladować ludzki dotyk.

Zdjęcie tego gestu opublikował dziennikarz Sadiq Bhat. Nazwał ten zabieg "ręką Boga", a zdjęcie wywołało wzruszenie w mediach społecznościowych - pisze "Hindustan Times".

Rękawiczka zamiast ludzkiej dłoni. Pomysł powstał w północnej części Rio de Janeiro

Lidiane Melo, pielęgniarka ze szpitala Ilha do Governador wpadła na ten pomysł po raz pierwszy w zeszłym roku, kiedy nie była w stanie zmierzyć saturacji pacjentki chorej na COVID-19 - pisze indianexpress.com.

Jej ręka była bardzo zimna. Owinęłam ją bawełną i bandażem, ale nie zadziałało. Cyrkulacja nie uległa poprawie. Myślałam o włożeniu dłoni do ciepłej wody, ale ze względu na ryzyko zakażenia pomysł nie był dobry. Włożyłam więc ciepłą wodę do rękawiczek chirurgicznych i zawinęłam w to jej dłoń

- powiedziała Lidiane Melo.

Tysiące zgonów w Brazylii dziennie. Prezydent nie chce wprowadzać lockdownu

Koronawirus w Brazylii

Sytuacja epidemiologiczna w Brazylii wciąż jest tragiczna. Tylko w marcu zmarło tam 66 tysięcy osób. Eksperci od dawna apelują o to, aby wprowadzić lockdown i obostrzenia, ale prezydent Jair Bolsonaro wciąż się temu sprzeciwia. To właśnie jego obywatele obwiniają o kryzys, z jakim przyszło się mierzyć Brazylii. WHO poinformowało, że liczba zgonów chorych na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wynosi tam 7,9 i jest najwyższa na świecie. Przepełnione są zarówno szpitale, jak i cmentarze. Mimo to prezydent jest nieugięty. - Wolność jest bezcenna - mówi Bolsonaro.

