Iran wzbogaci uran do 60 proc. Kolejny krok do skonstruowania bomby atomowej?

Ogłaszając wzbogacenie uranu o 60 proc., główny negocjator nuklearny Abbas Araqchi powiedział, że kraj zamierza uruchomić dodatkowe tysiąc maszyn do wirowania w ośrodku jądrowym w Natanz.

Wzbogacenie uranu do 60 proc. stwarza zagrożenie, że Iran dąży do opracowania broni jądrowej

Wzbogacanie uranu do 60 procent zawartości rozszczepialnego izotopu U-235 może być kolejnym etapem na drodze do skonstruowania bomby atomowej. Potrzeba do tego celu uranu wzbogaconego do 90 procent.

Prezydent Iranu Hassan Rouhani twierdzi, że nigdy nie dążył do zdobycia ani opracowania broni jądrowej, a tego typu technologii poszukuje do celów cywilnych w medycynie lub energetyce. Zachodnie służby wywiadowcze i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uważają z kolei, że kraj miał zorganizowany tajny program broni jądrowej od 2003 roku - pisze Reuters.

Oświadczenie o wzbogacaniu uranu pojawiło się niedługo przed wznowieniem rozmów w Wiedniu, które miały ożywić porozumienie nuklearne Iranu ze światowymi mocarstwami z 2015 roku. Porozumienie zostało rozwiązane, gdy Iran przekroczył swoje ograniczenia dotyczące wzbogacania uranu. Izrael zawsze stanowczo sprzeciwiał się tej umowie, a premier Netanjahu miał duży wpływ na decyzję byłego prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się z porozumienia w 2018 roku - pisze apnews.com.

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że Teheran musi działać zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi działalności wzbogacania uranu, narzuconymi przez umowę. W innym wypadku Stany Zjednoczone nie przystąpią ponownie do porozumienia.