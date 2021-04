KE pogania Polskę. Chodzi o Fundusz Odbudowy i miliardy euro. "Czas nagli"

Jak donosi RMF FM, Komisji Europejskiej ponagla Polskę w ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, ponieważ nawet jeden kraj może opóźnić realizację Funduszu Odbudowy na terenie całej Unii Europejskiej. Jeśli nie dojdzie do zablokowania Funduszu, KE planuje pierwsze wypłaty pieniędzy w drugiej połowie roku. Komisja Europejska czeka na ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE od: Polski, Austrii, Niemiec, Estonii, Finlandii, Węgier, Irlandii, Holandii i Rumunii.

Kościński: odrzucenie Funduszu Odbudowy to samobójcze posunięcie

KE jest w kontakcie z polskimi władzami, które wiedzą, że czas nagli. Pozostały jeszcze 3 miesiące. Wiemy, że w Polsce jest skomplikowana sytuacja wewnętrzna. KE oczekuje, żeby w miarę możliwości nastąpiło w Polsce przyspieszenie w tej sprawie

- powiedział rozmówca z KE w rozmowie z dziennikarką RMF FM.

Rząd nie spieszy się z ratyfikacją decyzji

We wtorek z porządku obrad Rady Ministrów spadł punkt dotyczący ratyfikacji decyzji dot. Funduszu Odbudowy. Na konferencji prasowej rządu we wtorek, Waldemar Buda, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej, przyznał, że prace nad Krajowym Planem Odbudowy jeszcze trwają.

- Spodziewamy się, że zakończymy prace po 20 kwietnia, aby móc przeprowadzić procedurę ze stałym komitetem Rady Ministrów, a potem Radą Ministrów, żeby zdążyć do 30 kwietnia z przedłożeniem Krajowego Planu Odbudowy w Komisji Europejskiej - mówił Waldemar Buda. - Kolejnym krokiem jest proces wdrażania Krajowego Planu Odbudowy do tego, podobnie jak do umowy partnerstwa, potrzebna jest ustawa wdrażająca. Pierwszy schemat tej ustawy pokażemy w maju - tłumaczył polityk.

Waldemar Buda podkreślał, że inwestycje realizowane z Krajowego Planu Odbudowy muszą zakończyć się do sierpnia 2026 roku. Polityk dodał, że system wdrażania Krajowego Planu Odbudowy "musi być co najmniej tak dobry jak Narodowy System Szczepień".

Fundusz Odbudowy w Unii Europejskiej

Fundusz Odbudowy to wielki program pomocy dla krajów UE, który ma przede wszystkim przywrócić odporność unijnych gospodarek na ewentualne kryzysy oraz przygotować je na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Unia Europejska ma zaciągnąć pożyczkę w wysokości 750 mld euro, aby sfinansować Fundusz Odbudowy. Krajowe rządy mają czas na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE do końca czerwca. Zaś do końca kwietnia każdy kraj musi przedstawić Krajowy Plan Odbudowy.

Zatwierdzenie Funduszu Obudowy przez kraje UE ogłosiła dwa miesiące temu Ursula von der Leyen. Polska jest jednym z największych beneficjentów Funduszu, ma otrzymać nawet 58 mld euro. Ma być to 24 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. Warunkiem otrzymania unijnego wsparcia z Funduszu Odbudowy jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy. Każde państwo UE musi opracować swój własny plan i przedstawić go Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

