Co czwarta ofiara koronawirusa na świecie to Brazylijczyk. Pogrzeby odbywają się w nocy, by nadążyć z grzebaniem zmarłych, a zwłoki przewozi się autobusami szkolnymi. Tylko w marcu zmarło w Brazylii 66 tys. osób, a w ubiegły wtorek blisko 4,2 tys. obywateli. Dzień później eksperci zaapelowali o trzy tygodnie lockdownu, ale prezydent Brazylii Jair Bolsonaro odmówił: "Wolność jest bezcenna".

