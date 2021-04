Luzowanie obostrzeń w Europie. Wielka Brytania otwiera puby, a w Katalonii organizowane są imprezy

W poniedziałek (12 kwietnia) Wielka Brytania zaczęła łagodzić niektóre obostrzenia. Puby i restauracje mogły się ponownie otworzyć i przyjąć klientów w ogródkach, mimo że jest dość chłodno. Otworzyły się także siłownie, baseny, salony kosmetyczne i fryzjerskie, parki rozrywki, ogrody zoologiczne, biblioteki.

Zobacz wideo Wielka Brytania. Czy zniesienie obostrzeń do 21 czerwca jest możliwe?

Jak podaje SkyNews, Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, planuje wprowadzać kolejne złagodzenie obostrzeń. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 17 maja lokale gastronomiczne będą mogły gościć klientów także w wewnątrz lokali, otworzą się także obiekty kulturalne i imprezy sportowe dla 1000 osób. Jak podawaliśmy, łagodzenie obostrzeń odbywa się także we Włoszech i w Czechach.

Luzowanie obostrzeń w Europie. Próbne koncerty w Barcelonie

Tymczasem, jak pisaliśmy, pod koniec marca w Barcelonie odbył się próbny koncert na około 5000 osób. Nie obowiązywał na nim dystans, jednak jego uczestnicy poddali się przed wydarzeniem testowi na koronawirusa, a także nosili maseczki podczas koncertu. Była to część projektu badawczego dotyczącego bezpieczeństwa organizowania masowych imprez.

Jak informuje libertaddigital.com, w najbliższym czasie w mieście Sitges w Katalonii odbędzie się seria pięciu wydarzeń rozrywkowych z udziałem ponad 400 osób. Jest to pierwszy program w Europie służący wznowieniu działalności i prowadzeniu nocnych zabaw na koncertach i w dyskotekach. Katalońska federacja zrzeszająca właścicieli barów i dyskotek dodaje, że wejście na zabawę możliwe będzie po przeprowadzeniu szybkiego testu na koronawirusa. Osoby, które otrzymają pozytywny wynik, będą od razu kierowane na kwarantannę.

KE: firma Johnson & Johnson rozpoczęła w poniedziałek dostawy szczepionki

List otwarty do prezydenta Macrona o zatwierdzenie koncertów testowych we Francji

PRODISS, francuski związek producentów, prezenterów, festiwali oraz miejsc muzycznych, wystosował otwarty list do prezydenta Emmanuela Macrona, w którym poprosił go o zatwierdzenie próbnych koncertów podobnych do tych w Barcelonie.

"Od kilku tygodni pracujemy nad eksperymentalnym projektem "Ambition Live Again". Ale aby ten testowy koncert ujrzał światło dzienne, protokół musi zostać zatwierdzony przez władze Francji" - napisał związek, prosząc prezydenta o pomoc.

