Brytyjskie media o śmierci Filipa. Królowa Elżbieta II towarzyszyła księciu do ostatnich chwil

Książę Filip w ubiegły miesiącu wrócił do zamku Windsor po 28-dniowym pobycie w szpitalu, gdzie przeszedł operację serca. Portal Standard.co.uk podaje, że Filipowi miało zależeć na tym, by umrzeć we własnym, a nie szpitalnym łóżku.

REKLAMA

Do ostatnich dni książę starał się pozostać tak niezależnym, jak było to możliwe. Miał m.in. odmówić korzystania z wózka inwalidzkiego. Do znacznego pogorszenia stanu zdrowia miało dojść w czwartek wieczorem. Królowa Elżbieta II miała czuwać przy księciu aż do chwili jego śmierci. Monarchini miała przy tym uszanować życzenie swojego małżonka i nie zdecydowała się na skierowanie go do szpitala.

Zobacz wideo Piosenki, wiersze, książki. Piękne utwory, które powstały po stracie bliskich

Książę Filip nie żyje

Książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II, zmarł w piątek rano w wieku 99 lat. O śmierci poinformował Dwór Królewski.

Był jedynym synem i ostatnim dzieckiem księcia Andrzeja, syna króla Grecji Jerzego I oraz księżnej Alicji Battenberg. Był wnukiem królowej Wiktorii. W 1922 roku jego rodzina została pozbawiona tronu i wypędzona z ojczyzny.

Książe Filip nie żyje. Rozpoczyna się Operacja Forth Bridge

Książe Filip w 1939 roku wstąpił do brytyjskiej marynarki wojennej. W styczniu 1940 roku uzyskał najniższy stopień oficerski i pływał w rejsach bojowych na pokładach okrętów liniowych, a potem niszczycieli. Odznaczył się w bitwie pod Matapanem. Po zakończeniu II wojny światowej w Europie wziął udział w walkach na Pacyfiku przeciwko Japonii.

Czynną służbę w marynarce wojennej zakończył w roku 1951, już po ślubie z księżniczką Elżbietą.

Książę Filip nie żyje. Mąż królowej Elżbiety II odszedł w wieku 99 lat