Książę Filip zmarł w wieku 99 lat. Jaki był i co przez lata zrobił dla brytyjskiej monarchii? - Trzeba go bardzo cenić za to, że unowocześnił monarchię. Starał się pokazać, że ta cząstka normalności w rodzinie królewskiej jest - mówił w rozmowie z TVN 24 książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. I dodał, że "mimo tej nowoczesności książę Filip był bardzo konserwatywną osobą".

