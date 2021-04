USA. Tysiące migrantów przekracza granicę, ośrodki są przeciążone. 'Joe Biden stworzył ten kryzys'

W marcu najwięcej w historii migrujących z Meksyku dzieci przekroczyło granicę USA. 18 890 nieletnich bez opieki zostało zabranych do specjalnych przygranicznych ośrodków. Większość migrantów to nastoletni chłopcy, którzy próbują dołączyć do rodzin będących w USA - pisze BBC. Administracja Joe Bidena musi zmierzyć się z narastającym kryzysem humanitarnym.

4 Fot. Dario Lopez-Mills / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl