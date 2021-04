Biden odkręca kolejną decyzję Trumpa. 235 mln dolarów pomocy trafi do Palestyńczyków

Joe Biden zaczął swoją kadencję od odkręcania wielu decyzji swojego poprzednia, przede wszystkim w kwestiach polityki środowiskowej czy imigracyjnej. Jednak po ponad dwóch miesiącach rządów nadal obowiązuje wiele decyzji Donalda Trumpa, z którymi nowy prezydent się nie zgadza i które zmienia. Jedna z nich dotyczy pomocy dla Palestyńczyków w okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu i Strefie Gazy.

USA i Izrael to wieloletni sojusznicy, jednak Trump wyjątkowo sprzyjał rządzącemu krajem Benjaminowi Netanjahu. M.in. zdecydował o przeniesieniu do Jerozolimy ambasady USA, co było zapalną kwestią dla Palestyńczyków, uznających miasto za swoją stolicę (poza znaczeniem politycznym i symbolicznym ma ona też ogromne znaczenie religijne i tamtejsza Kopuła na Skale jest jednym z najświętszych miejsc islamu).

Ponadto Trump wstrzymał finansowanie pomocy humanitarnej i rozwojowej dla Palestyńczyków. W tym tygodniu Joe Biden zadecydował o częściowym przywróceniu tej pomocy na kwotę 235 mln dolarów - podaje BBC.

Większość (2/3) trafi do specjalnej agendy OZN zajmującej się pomocą Palestyńczykom - UNRWA. Anulowanie przez Trumpa amerykańskiej donacji wysokości 360 mln dolarów wpędziło ja w poważny kryzys.

Trump zapowiadał szumnie swój "plan pokojowy" dla Izraela i Palestyńczyków, jednak został on skrytykowany przez ekspertów jako oderwany od rzeczywistości i nie przyniósł żadnych efektów.

Sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że z puli środków 75 mln dolarów zostanie przeznaczonych na pomoc gospodarczą i rozwojową na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. 10 mln trafi na programy pokojowe amerykańskiej agencji pomocowej. Pozostałe środku trafią do UNRWA. Wcześniej USA przeznaczyły 15 mln dolarów na pomóc skutkom pandemii na terytoriach palestyńskich.

Agenda ONZ utworzona ponad pół wieku temu do pomocy uchodźcom palestyńskim po wojnie z 1948 roku wspiera m.in. edukację, opiekę zdrowotną i społeczną na terytoriach palestyńskich. Trump wstrzymał finansowanie jej przez USA, ponieważ uznał - powtarzając argumenty władz Izraela - że działa w fundamentalnie wadliwy sposób i przyczynia się do przedłużenia kontaktu. Według obserwatorów mogła to być strategia zmuszenia Palestyńczyków - których sytuacja jeszcze się pogorszyła bez tej pomocy - do rozmów pokojowych na niekorzystnych warunkach.