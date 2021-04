Władimir Putin będzie mógł rządzić do 2036 roku. Rosja właśnie uchwaliła prawo, które na to pozwoli

Jak podaje "The Guardian", Władimir Putin podpisał w poniedziałek 5 kwietnia ustawę, która pozwoli mu jeszcze dwukrotnie kandydować na prezydenta Rosji, co oznacza, że polityk może zajmować ten urząd aż do 2036 roku. Jeżeli do tego dojdzie, Putin będzie rządził krajem dłużej niż Józef Stalin.

Władimir Putin rządzi Rosją od ponad 20 lat

Władimir Putin ma obecnie 68 lat. Między sierpniem 1999 roku a majem 2000 roku pełnił obowiązki prezydenta Rosji, gdy Borys Jelcyn zrezygnował z urzędu. W 2000 roku po raz pierwszy został wybrany na prezydenta kraju, w 2004 roku objął ten urząd na drugą kadencję. W 2008 roku Putin został premierem kraju a prezydentem - Dmitrij Miedwiediew. W tym czasie przepisy mówiły, że prezydent Rosji nie może sprawować urzędu dłużej niż dwie kadencje z rzędu. Podczas prezydentury Miedwiediewa, zostało zmienione prawo określające czas trwania każdej z kadencji - została ona wydłużona z czterech do sześciu lat. W 2012 roku Putin został ponownie wybrany na prezydenta Rosji, a sześć lat później uzyskał reelekcję na kolejną sześcioletnią kadencję. Obecna prezydentura Putina skończy się więc w 2024 roku.

Rosja. Pełna nietykalność dla byłych prezydentów i "przyszłych przestępstw"

Władimir Putin może być prezydentem Rosji do 2036 r. Rządziłby dłużej niż Józef Stalin

Nowe przepisy ograniczają liczbę kadencji prezydenta do dwóch w ciągu całego jego życia. te dwie kadencje są jednak - wraz z wejściem w życie nowego prawa - liczone od nowa, czyli bez uwzględnienia kadencji sprawowanych w przeszłości. Dzięki tej nowelizacji Władimir Putin może pozostać na stanowisku do 2036 roku. Dodatkowo, jak pisaliśmy, w grudniu zeszłego roku, Putin podpisał ustawę, która ma zapewniać byłym prezydentom Rosji oraz ich rodzinom dożywotni immunitet chroniący przed odpowiedzialnością karną.

