Policjanci weszli do polskiego kościoła w Londynie. Przerwali nabożeństwo i nakazali wiernym opuścić budynek

Funkcjonariusze brytyjskiej policji weszli do polskiego kościoła w londyńskim Balham, przerwali liturgię i nakazali wiernym opuścić świątynię. Policjanci twierdzili, że doszło do złamania ograniczeń związanych z pandemią. Na filmie widać, że niektórzy wierni nie mieli prawidłowo założonych maseczek a niektórzy ministranci nie mieli ich wcale.

Londyn. Policja przerwała nabożeństwo w polskim kościele

Podczas piątkowego nabożeństwa Męki Pańskiej ksiądz Aleksander Dasik poinformował wiernych, że ktoś zadzwonił ze skargą na policję. Następnie duchowny poprosił funkcjonariuszy o wyjaśnienie dlaczego przerywają nabożeństwo, mimo - jak mówił - przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu kultu.

- Niestety to zgromadzenie jest bezprawne w związku z regulacjami obowiązującymi obecnie z powodu koronawirusa. Zgodnie z prawem nie możecie się tu spotykać w tak licznym gronie. Musicie teraz rozejść się do domów. Niezastosowanie się do tego grozi grzywną w wysokości 200 funtów. Odmowa podania danych natomiast może doprowadzić do aresztowania - ostrzegał funkcjonariusz.

Po poleceniu wydanym przez policjanta, ksiądz prałat Władysław Wyszowadzki, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Balham poprosił wiernych, aby opuścili świątynię. Zachęcił też do "duchowego przyjęcia komunii świętej". - Proszę wyjść z kościoła, bo inaczej każdy zapłaci mandat w wysokości 200 funtów - mówi na nagraniu ksiądz. Na filmie z nabożeństwa słychać też, jak księża rozmawiają o złożeniu zażalenia na działania patrolu policji. - Będzie jutro problem ze święconką - dodaje na koniec duchowny.

