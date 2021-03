Malta. Arcybiskup ograniczył msze do niezbędnego minimum. Nie będzie hucznej celebracji Wielkanocy

Katolicy na Malcie nie będą mogli w tradycyjny sposób uczestniczyć w mszy podczas obchodów świąt Wielkanocy. Zgodnie z decyzją arcybiskupa Charlesa Scicluny msze święte zostały ograniczone do 11 kwietnia. W tym czasie będą odbywać się jedynie uroczystości żałobne i śluby do 100 osób. Ograniczono również roznoszenie komunii do osób chorych. Archidiecezja poprosiła rodziców, aby wstrzymali się z chrztem dzieci ze względu na nowe zalecenia.

Malta ogranicza msze na Wielkanoc

Arcybiskup Scicluna zachęcił wiernych na Twitterze do modlitwy za osoby, które są odpowiedzialne za walkę z pandemią koronawirusa. Duchowny poinformował, że liturgia wielkanocna będzie transmitowana za pośrednictwem mediów i będzie dostępna w internecie. Wcześniej rząd Malty ograniczył zgromadzenia religijne do 100 osób, ale nie zamknął kościołów.

Zawieszając msze święte w naszych kościołach na Malcie i Gozo, z wyjątkiem mszy żałobnych i obrzędów sakramentu małżeństwa, my biskupi zachęcamy wiernych do modlitwy za bezpieczeństwo naszego narodu, za ochronę zdrowia i za osoby, które stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią

- napisał arcybiskup.

Podczas mszy świętej, którą arcybiskup odprawiał 12 marca, przyznał, że trudno było mu podjąć tę decyzję, ponieważ Wielkanoc to nie czas na zamykanie kościołów. Jednak zaznaczył, że nie chciałby, aby Kościół przyczynił się do choroby i śmierci ludzi z powodu koronawirusa. Dodał, że w czasie pandemii nie powinniśmy obwiniać siebie nawzajem, a dawać sobie wsparcie.

